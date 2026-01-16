हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में पहली बार बीजेपी का होगा मेयर, नतीजों से ये तस्वीर साफ हुई, ठाकरे बंधुओं को मिली मात

मुंबई में पहली बार बीजेपी का होगा मेयर, नतीजों से ये तस्वीर साफ हुई, ठाकरे बंधुओं को मिली मात

BMC Election Results 2026: बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों से संकेत मिलता है कि बीजेपी राज्य के साथ मुंबई नगर निगम में भी सत्ता हासिल करेगी. पहली बार बीजेपी का मेयर होगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 16 Jan 2026 03:07 PM (IST)
बृह्नमुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) के अब तक आए नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्य के साथ-साथ नगर निगम में भी सत्ता पर काबिज होने वाली है. इस बार पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी देगी. वहीं, उद्धव ठाकरे का मुंबई पर वर्षों से बना दबदबा कमजोर पड़ गया है. 

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 16 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Maharashtra News BJP Mumbai News BMC Election 2026
