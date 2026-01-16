एक्सप्लोरर
मुंबई में पहली बार बीजेपी का होगा मेयर, नतीजों से ये तस्वीर साफ हुई, ठाकरे बंधुओं को मिली मात
BMC Election Results 2026: बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों से संकेत मिलता है कि बीजेपी राज्य के साथ मुंबई नगर निगम में भी सत्ता हासिल करेगी. पहली बार बीजेपी का मेयर होगा.
बृह्नमुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) के अब तक आए नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्य के साथ-साथ नगर निगम में भी सत्ता पर काबिज होने वाली है. इस बार पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी देगी. वहीं, उद्धव ठाकरे का मुंबई पर वर्षों से बना दबदबा कमजोर पड़ गया है.
