BMC में बुरी तरह हारी सपा तो अबू आजमी बोले- 'आम आदमी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है'

बृह्नमुंबई महानगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई है. अबू आजमी ने एक बार फिर चुनाव में घपले और भ्रष्टाचार किए जाने का दावा किया है. उनका कहना है कि सत्तारूढ़ दलों के पास सरकार है, पैसा है. चुनाव लड़ने वाले लोग आमतौर पर करप्शन के जरिए गुपचुप तरीके से पैसा बांटते हैं.

वहीं, अबू आजमी ने यह भी दावा किया, "महाराष्ट्र सराकर खुलेआम पैसे बांट रही है. चुनाव आते ही पैसे खुफिया तरीके से बंटने लगते हैं. अब आम आदमी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है."

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए अबू आजमी ने कहा, "इन चुनावों में बीजेपी ही तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा. बीजेपी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ रहा है. धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट नहीं हैं और वोट बंट रहे हैं."

Mumbai, Maharashtra: Samajwadi Party State President Abu Azmi says, "Thousands of people in my Shivaji Nagar constituency were unable to vote because their names were not on the voter list. The ink used this year washes off immediately. So, there has been a lot of malpractice…

महानगरपालिका चुनाव में अनियमितताओं का दावा

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, "मेरे शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोग मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं थे. इस साल इस्तेमाल की गई स्याही तुरंत धुल जाती है. इसलिए, बहुत सारी गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुई हैं."