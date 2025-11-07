भिवंडी MIDC में डाइंग कंपनी में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड

महाराष्ट्र स्थित भिवंडी तालुका के सरवली एमआईडीसी इलाके में स्थित मंगलमूर्ती डाइंग कंपनी में भीषण आग लग गई. इस आग में पूरी कंपनी जलकर खाक हो गई है. आग इतनी भयानक थी कि कंपनी की पहली और दूसरी मंज़िल पूरी तरह से आग की लपटों में समा गई.

कंपनी में कपड़ों का भारी स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर और ठाणे अग्निशमन दल की गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू की.

इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कंपनी को लाखों रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों को पानी की कमी के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. इतने बड़े एमआईडीसी क्षेत्र में पानी की कमी होना प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है. फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के जवान युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं.