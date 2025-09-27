हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: मुंबई में आर्ट गैलरी को लेकर विवाद! देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरों पर FIR, पुलिस जांच शुरू

Maharashtra: मुंबई में आर्ट गैलरी को लेकर विवाद! देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरों पर FIR, पुलिस जांच शुरू

Mumbai News: मुंबई के कुलाबा में आर्ट गैलरी में देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाने पर विवाद खड़ा हुआ. शिकायत के बाद पुलिस ने गैलरी मालिक और चित्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की.

By : सूरज ओझा | Edited By: हसनैन | Updated at : 27 Sep 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के कुलाबा इलाके में एक कला प्रदर्शनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. एडवोकेट विशाल लालचंद नाखवा (45) ने कुलाबा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गैलरी मस्कारा नाम की कला गैलरी में हिंदू देवी-देवताओं की नग्न और अश्लील तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

शिकायत के अनुसार, 26 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अधिवक्ता नाखवा को इस प्रदर्शनी की जानकारी मिली. इसके बाद वे दोपहर 1:45 बजे गैलरी मस्कारा, 3री पास्ता लेन, कुलाबा पहुंचे. 

उन्होंने आरोप लगाया कि गैलरी में प्रवेश करने पर सामने की दीवार पर देवी महाकाली और भगवान शंकर की नग्नावस्था वाली तस्वीर फ्रेम करके लगाई गई थी, जिसे “Union For Peace” नाम दिया गया था. इसके अलावा, गैलरी में पुरुष और महिलाओं की नग्न एवं अश्लील अवस्था की कई अन्य तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थीं.

सवाल पुछने पर कर्मचारी ने बनाया बहाना- एडवोकेट नाखवा

एडवोकेट नाखवा ने बताया कि वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया था. गैलरी के मालिक के तौर पर मौजूद अभय मस्कारा ने बताया कि यह पेंटिंग कलाकार टी. वैकण्णा ने बनाई है. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर एडवोकेट नाखवा ने गैलरी संचालक से सवाल किया कि इस चित्र को “Union For Peace” क्यों कहा गया है. लेकिन कुछ देर बाद खाना खाने का हवाला देकर गैलरी के कर्मचारी उन्हें बाहर भेजकर अंदर से दरवाजा बंद कर बैठे.

एडवोकेट नाखवा ने पुलिस को दी सूचना

इसके बाद नाखवा ने अपने मित्र एडवोकेट मदन श्रीकृष्ण रेडिज को बुलाया और फिर पुलिस को सूचित किया. मौके पर पुलिस पहुंची और अब अधिवक्ता नाखवा ने कुलाबा पुलिस स्टेशन में गैलरी मालिक अभय मस्कारा और चित्रकार टी. वैकण्णा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैलरी के मालिक और चित्रकार के खिलाफ BNS की धारा 294, 295, 299 और 3(5) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Published at : 27 Sep 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
