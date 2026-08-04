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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कांग्रेस बहुत निचले...', सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर बोले CM फडणवीस

'कांग्रेस बहुत निचले...', सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर बोले CM फडणवीस

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रचार के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तंज कसा कि कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 08:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के लिए 'गूंगी गुड़िया' शब्द के इस्तेमाल पर सियासत गरमा गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर चली गई है. कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उन्होंने एक बहन का अपमान किया है. सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं. कांग्रेस को क्या हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है. 2024 में कांग्रेस ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके 'लाडली बहनों' का अपमान किया था. उन्हीं बहनों ने उन्हें उनकी जगह दिखाई और सबक सिखाया.''

माताएं और बहनें कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएंगी- शिंदे

एकनाथ शिंदे आगे कहा, ''मैं कहूंगा कि यह सिर्फ़ सुनेत्रा ताई पवार का अपमान नहीं है. यह महाराष्ट्र की सभी माताओं और बहनों का अपमान है. हमारी माताएं और बहनें इसके लिए कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएंगी. कांग्रेस को ऐसे निंदनीय बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए.''

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने क्या कहा?

उधर, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, ''यहां मुख्य मुद्दा उनके व्यवहार का है. अगर उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति पत्रकारों के सवाल नहीं लेता, पत्रकारों को शांत कराता है और चुप रहता है, तो ऐसा व्यवहार लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन के लिए अनुचित है. हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठना और ऐसी भूमिका निभाना ही 'गूँगी गुड़िया' शब्द को परिभाषित करता है. क्या 'गूँगी गुड़िया' कोई गाली या असंसदीय शब्द है? नहीं, यह एक व्यंग्य है, और उप मुख्यमंत्री पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है.''

एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा

हर्षवर्धन सपकाल ने आगे कहा, 'सुनेत्रा पवार, अजित पवार से जुड़े हादसे, उसकी जांच न होने, अब तक मामला दर्ज न होने और वित्तीय सहायता न मिलने जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोलती हैं. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहा था. आज (04 अगस्त) मुंबई स्थित गांधी भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के प्रेस कान्फ्रेंस के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. साथ ही कांग्रेस दफ्तर में घुसकर नारेबाजी भी की.

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Published at : 04 Aug 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Eknath Shinde Sunetra Pawar CONGRESS Maharashtra NEWS
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