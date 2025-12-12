क्या BMC चुनाव में महायुति के घटक दल अलग-अलग लड़ेंगे? एकनाथ शिंदे ने रुख किया साफ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दावा करते हुए कहा कि महायुति मुंबई कॉर्पोरेशन चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी. उन्होंने उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि इस चुनाव में महायुति की जीत होगी क्योंकि पिछले करीब साढ़े तीन सालों में किया गया काम लोगों को दिख रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास उन पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है."

उन्होंने कहा, ''विकास के काम हुए हैं. वेल्फेयर स्कीम हैं. 'लाडली बहना' जैसी कई योजनाएं हैं. महाविकास अघाड़ी ने जो स्पीड ब्रेकर डाले थे, कई कामों को स्थगित कर दिया था, उसको हमने आगे बढ़ा दिया. मुंबई के रोड हों, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हों, ब्यूटीफिकेशन का काम, मेट्रो, अटल सेतु बनाने का काम हमलोगों ने किया है. हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपये दिए. विपक्ष को इसी की जलन है, यही पेट दर्द है और आरोप लगाने की कोशिश हो रही है.''

'अमित शाह ने राहुल गांधी को उनकी जगह दिखा दी'

एकनाथ शिंदे ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, ''गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया, जो इतने सालों से नहीं हो पाया था, वह उन्होंने कर दिखाया. उन्होंने राहुल गांधी को भी बेनकाब किया, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोलता कि उन्होंने उनके कपड़े फाड़े, लेकिन उन्होंने उनकी जगह दिखा दी.''

राहुल गांधी विदेश जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं-शिंदे

शिंदे ने आरोप लगाते हुए कहा, ''राहुल गांधी विदेश जाकर हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं. यह कौन सी देशभक्ति है? पहलगाम हमले के बाद हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो करतब दिखाया है, उसके ऊपर ये आशंका जताते हैं. ये कैसी देशभक्ति है? ये पाकिस्तान की बोली बोलते हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने अपना काम बराबर सबको दिखाया है. नक्सलवाद को खत्म कर दिया है.''

14,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे- शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा, "वे दावा करते हैं कि कोई पैसा नहीं दिया गया है. ये आंकड़े हैं. मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर ये पैसे नहीं पहुचें होंगे तो आप बोल सकते हैं. 14,000 करोड़ रुपये सीधे DBT के ज़रिए किसानों तक पहुंचे. विपक्ष वाले झूठ बोलते हैं लेकिन जनता को पता है. ये झूठा दावा करता है कि पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा. वो ऐसे झूठे बयान देते रहते हैं लेकिन जनता ने उनकी जगह दिखा दी है.''