हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 'मराठी मां, उत्तर भारत मौसी' वाले बयान पर बढ़ा विवाद! एकनाथ शिंदे के विधायक ने खुद मांगी माफी

Maharashtra: 'मराठी मां, उत्तर भारत मौसी' वाले बयान पर बढ़ा विवाद! एकनाथ शिंदे के विधायक ने खुद मांगी माफी

Marathi vs Hindi Dispute: शिवसेना MLA प्रकाश सुर्वे के ‘मराठी मेरी मां, उत्तर भारत मेरी मौसी’ वाले बयान पर बवाल मच गया. विरोध के बीच उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, ‘‘शब्द अनजाने में निकल गए.’’

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 05 Nov 2025 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे का विवादित बयान राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है. सुर्वे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ‘‘मराठी मेरी मां है, लेकिन उत्तर भारत मेरी मौसी है,’’ जिसके बाद विपक्षी दलों और मराठी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया. बढ़ते विरोध को देखते हुए विधायक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है.

क्या था बयान और कैसे बढ़ा विवाद?

कार्यक्रम के दौरान सुर्वे ने कहा था, ‘‘मैं कहता हूं... मराठी मेरी मातृभूमि मेरी मां है तो उत्तर भारत मेरी मौसी है. एक बार मां मर जाए तो चलता है लेकिन मौसी मरनी नहीं चाहिए क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है.’’ 

उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में नाराजगी जाहिर की गई. दबाव बढ़ने पर सुर्वे ने मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ‘‘मराठी मेरी मां और मौसी दोनों हैं. ये शब्द अनजाने में निकल गए. अगर किसी की भावना आहत हुई है, तो मैं माफी मांगता हूं.’’

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सुर्वे का बचाव करते हुए कहा कि यह बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था और विधायक ने तुरंत खेद जताया. सामंत ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार मराठी भाषा की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी मिला है.

मराठी संगठनों और विपक्ष का विरोध

वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और मराठी एकीकरण समिति ने सुर्वे के बयान को ‘‘मराठी अस्मिता पर चोट’’ बताया. 4 नवंबर को दहिसर में इन दलों ने विरोध मार्च निकाला और विधायक से सार्वजनिक मंच पर माफी की मांग की. संगठनों ने कहा कि इस तरह की तुलना मराठी संस्कृति का अपमान है और नेताओं को शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए. बढ़ते विवाद के बीच सुर्वे की माफी ने हालांकि माहौल को कुछ हद तक शांत किया है, पर राजनीतिक हलकों में चर्चा अभी भी जारी है.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
Prakash Surve MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नवंबर की ठंड ने बढ़ाई सिहरन, यूपी में सुबह-शाम कोहरा, AQI अब भी खतरनाक स्तर पर
UP AQI: नवंबर की ठंड ने बढ़ाई सिहरन, यूपी में सुबह-शाम कोहरा, AQI अब भी खतरनाक स्तर पर
स्पोर्ट्स
ICC Women's World Cup 2025: ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नवंबर की ठंड ने बढ़ाई सिहरन, यूपी में सुबह-शाम कोहरा, AQI अब भी खतरनाक स्तर पर
UP AQI: नवंबर की ठंड ने बढ़ाई सिहरन, यूपी में सुबह-शाम कोहरा, AQI अब भी खतरनाक स्तर पर
स्पोर्ट्स
ICC Women's World Cup 2025: ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget