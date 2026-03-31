शिवसेना ने की विभागीय संपर्क प्रमुखों की घोषणा, 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिली ये अहम जिम्मेदारी

महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करने तथा संगठन को जमीनी स्तर पर विस्तार देने के लिए शिवसेना ने एक बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने राज्य में नए विभागीय संपर्क प्रमुखों और सह-संपर्क प्रमुखों की घोषणा कर दी है. इस संगठनात्मक विस्तार में पार्टी के मुख्य नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीन मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों सहित कई दिग्गजों पर भरोसा जताया है.

पार्टी के आधिकारिक बयान के अनुसार, ये नियुक्तियां हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के आशीर्वाद से की गई हैं. संगठन विस्तार के लिए मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर और मंत्री संजय राठोड के साथ विधायक डॉ. मनीषा कायंदे और विधायक किरण सामंत जैसे कद्दावर चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

क्षेत्रवार नियुक्तियों का विवरण

शिवसेना ने क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए महाराष्ट्र में निम्नलिखित नेताओं को कमान सौंपी है:

कोंकण: उत्तर कोंकण के विभागीय संपर्क प्रमुख मंत्री भरत गोगावले और सह-संपर्क प्रमुख प्रदीप खाडे होंगे. दक्षिण कोंकण का जिम्मा विधायक किरण सामंत संभालेंगे.

पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड़ा: पूर्व विधायक दगडू सकपाळ को पश्चिम महाराष्ट्र का संपर्क प्रमुख और हनुमंत जगदाळे को सह-संपर्क प्रमुख बनाया गया है. मराठवाड़ा की जिम्मेदारी मंत्री प्रकाश आबिटकर को दी गई है.

विदर्भ: पूर्व विदर्भ (नागपुर, भंडारा, गोंदिया) की कमान पूर्व मंत्री दीपक सावंत को मिली है. वर्धा, चंद्रपुर और गडचिरोली का प्रभार विधायक डॉ. मनीषा कायंदे के पास रहेगा. पश्चिम विदर्भ (अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा) में मंत्री संजय राठोड संपर्क प्रमुख और पराग पिंगळे सह-संपर्क प्रमुख नियुक्त किए गए हैं.

संगठन को मजबूत करने की रणनीति

इन नई नियुक्तियों के माध्यम से शिवसेना नेतृत्व ने राज्य के हर हिस्से में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की स्पष्ट रणनीति बनाई है. कोंकण से लेकर विदर्भ तक, वरिष्ठ मंत्रियों और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि वह आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.