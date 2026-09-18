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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

उद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

महाराष्ट्र में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में पिता सतीश सालियान खुद मातोश्री जाकर शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे को कानूनी नोटिस सौंपेंगे. 

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा गया है. इसमें 19 सितंबर को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान खुद मातोश्री जाकर आदित्य ठाकरे को कानूनी नोटिस सौंपेंगे. 

सतीश सालियान ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में की पुलिस सुरक्षा की मांग

दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिस सुरक्षा की मांग की है. सतीश सालियान की ओर से उनके वकील ने पुलिस को पत्र देकर बताया है कि वह अपनी कानूनी टीम के साथ 19 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे बांद्रा स्थित मातोश्री जाएंगे.

पत्र के मुताबिक, सतीश सालियान का उद्देश्य आदित्य ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से कानूनी नोटिस सौंपना है. पत्र में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतीश सालियान और उनके साथ जाने वाले वकीलों को रास्ते में या मौके पर किसी तरह के विरोध, टकराव या धमकी की आशंका जताई गई है.

उद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

सालियान की टीम ने सभी वैध निर्देशों का पालन करने का दिया आश्वासन

वकील ने खेरवाड़ी पुलिस से सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम की सुरक्षा के लिए मातोश्री और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त करने की मांग की है. साथ ही, उनके पहुंचने, कानूनी नोटिस सौंपने और वहां से रवाना होने तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है.

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौरा शांतिपूर्ण रहेगा और केवल कानूनी नोटिस की सेवा तक सीमित होगा. सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम ने पुलिस के सभी वैध निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है. पुलिस से पत्र को अग्रिम सूचना के तौर पर रिकॉर्ड में लेने, आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 11:40 AM (IST)
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Abp News MAHARASHTRA NEWS
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