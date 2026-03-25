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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार प्लेन क्रैश: CM फडणवीस बोले, 'साजिश पता चली तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

अजित पवार प्लेन क्रैश: CM फडणवीस बोले, 'साजिश पता चली तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि विमान हादसे के संबंध में AAIB की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Mar 2026 11:46 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधानसभा में उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर बुधवार (25 मार्च) को जोरदार चर्चा हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में स्पष्ट कहा कि अगर इस विमान दुर्घटना में किसी प्रकार का घातपात (साजिश) सामने आता है तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में यदि साजिश की आशंका सामने आती है तो “जिसने भी यह किया है, उसे ढूंढकर बाहर निकालेंगे.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ महाराष्ट्र की बदनामी करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उसे राज्य को भेजा है.

CBI से जांच कराने की मांग करेंगे- देवेंद्र फडणवीस

CM फडणवीस ने आगे कहा, ''विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद वह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग करेंगे. मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा लाए गए अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे.

AAIB की अंतरिम रिपोर्ट मिली- देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विमान दुर्घटना के संबंध में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सभी कारणों और परिस्थितियों का पूरी तरह खुलासा हो सकेगा. उन्होंने कहा, ''इस मामले को लेकर विधायक रोहित पवार जो प्रयास कर रहे हैं वह सराहनीय हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि इस घटना की सच्चाई सामने लाने की भावना सभी की है.'' 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी दुर्घटना के बाद सबसे पहले एडीआर (Accidental Death Report) दर्ज की जाती है. इसके बाद यदि जांच में कोई गलती, लापरवाही या घातपात सामने आता है, तभी एफआईआर दर्ज की जाती है.

दुर्घटना के पीछे कुछ तकनीकी वजह- फडणवीस

अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दुर्घटना के पीछे कुछ तकनीकी कारण सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार बारामती हवाईअड्डे पर अत्याधुनिक उपकरणों की कमी और आवश्यक दृश्यता का अभाव हादसे की प्रमुख वजहों में शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि विमान के पायलट की श्वास जांच (ब्रीथ एनालिसिस) रिपोर्ट पूरी तरह से साफ आई है.

पोस्टमॉर्टम और डीएनए रिपोर्ट की CM ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पांचों लोगों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मृत्यु गंभीर चोटों और जलने के कारण हुई. इसके अलावा सभी मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान उनके परिजनों से किया गया है और रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान विमान में किसी भी प्रकार का जहर, विस्फोटक सामग्री या अतिरिक्त ईंधन के डिब्बे नहीं पाए गए हैं.

कानून व्यवस्था और तकनीकी सुधारों पर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में राज्य में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के क्रियान्वयन का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस कानून के प्रभावी अमल के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है. राज्य में ई-साक्ष प्रणाली का उपयोग 84 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसके कारण समय पर आरोपपत्र दाखिल करने की दर में भी सुधार हुआ है और दोषसिद्धि का प्रतिशत 78 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को एकीकृत नियंत्रण में लाने के लिए 'महानेत्र' नीति लागू की जा रही है. इस प्रणाली के तहत सरकारी और निजी दोनों तरह के सीसीटीवी कैमरों को एक साथ जोड़कर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 25 Mar 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati Plane Crash
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