Maharstra News: अशोक खरात मामले में बड़ा खुलासा, 5 नरबलि दिए जाने का संदेह, कांग्रेस नेता ने क्या कहा?
Ashok Kharat Case: हर्षवर्धन सपकाळ ने अशोक खरात अघोरी मामले में चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. सपकाल का दावा है कि यदि निष्पक्ष जांच हो, तो वर्तमान मंत्रिमंडल के करीब एक दर्जन मंत्री जेल जा सकते हैं.
नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के मामले ने अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है. कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सकपाल ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कई बड़े और सनसनीखेज दावे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि तंत्र-मंत्र और अघोरी पूजा के इस खेल में सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं और अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, तो वर्तमान मंत्रिमंडल के करीब एक दर्जन मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं. सकपाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार पर सीधे हमले करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
सकपाल का दावा है कि फडणवीस को 6 महीने पहले ही खरात की अघोरी गतिविधियों की भनक लग गई थी. लेकिन मंत्रिमंडल के सहयोगियों के शामिल होने के कारण उन्होंने चुप्पी साधे रखी. आरोप है कि फडणवीस अब इस मामले का इस्तेमाल अपने विरोधियों और सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं.
सरकारने भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात प्रामाणिकपणे कारवाई केली तर डझनभर मंत्री आणि दोन डझन अधिकारी जेलमध्ये जातील— Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) March 25, 2026
अशोक खरातच्या इशानेश्वर मंदिराला देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१८ साली १.५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.
फडणवीसांच्या कार्यालयात त्यावेळी कार्यरत असणारे व आता… pic.twitter.com/bxVUo8LqOO
दावा किया गया है कि सहयोगी दल के कुछ नेताओं ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जब खरात के जरिए अघोरी पूजा का सहारा लिया, तब जाकर खरात के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू की गई.
इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में कई बड़े नेताओं के नाम घसीटे गए हैं;
- चंद्रकांत पाटिल: सकपाल ने आरोप लगाया कि चंद्रकांत पाटिल के अशोक खरात से घनिष्ठ संबंध थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में इस बाबा के माध्यम से अघोरी पूजा करवाई थी.
- फंडिंग का दावा: वर्ष 2018 में फडणवीस सरकार द्वारा खरात के ईशानेश्वर मंदिर को 1.5 करोड़ रुपये का फंड दिए जाने का भी दावा किया गया है.
- तस्वीरों का जिक्र: म्हाडा अधिकारी मिलिंद बोरीकर (जो उस समय CM कार्यालय में थे) के करीबी संबंधों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी इस कथित बाबा के साथ तस्वीरें होने की बात कही गई है.
अदालत में चौंकाने वाला खुलासा
राजनीतिक घमासान के बीच पुलिस की जांच भी तेज हो गई है. अशोक खरात को नासिक सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने बेहद खौफनाक संदेह जताया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अशोक खरात द्वारा पांच नरबलि (Human Sacrifice) दिए जाने का गहरा संदेह है, जिसकी जांच की जानी है. पुलिस ने इस गंभीर मामले में पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत मांगी थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अशोक खरात को 5 दिन की पुलिस हिरासत (Remand) में भेज दिया है.
इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र के सियासी और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है. पुलिस हिरासत के दौरान अशोक खरात से पूछताछ में और भी कई बड़े राज बेनकाब होने की संभावना है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL