हाईवे पर हुए कार हादसे की सुप्रिया सुले ने बताई खौफनाक कहानी, बाल-बाल बचीं एनसीपी नेता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की कार शनिवार (9 मई) को पुणे से मुंबई जाते समय हादसे का शिकार हो गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में सुप्रिया सुले और उनके साथ कार में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस घटना की जानकारी खुद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी.



सुप्रिया सुले ने बताया कि मुंबई-पुणे हाईवे पर एक चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी. उन्होंने इसे बेहद खराब अनुभव बताया. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हलचल मच गई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

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उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसी घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना कितनी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. उन्होंने लोगों से सीट बेल्ट लगाने, सतर्क रहने और जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाने की अपील की.

While travelling from Pune to Mumbai today, I had an awful experience on the highway when vehicle GJ13CF5257 rammed into my car from the side due to reckless driving. Thankfully, everyone is safe.



Incidents like these are a serious reminder that overspeeding and negligence on… pic.twitter.com/WrOGsNzqLX — Supriya Sule (@supriya_sule) — Supriya Sule (@supriya_sule) May 9, 2026 ">

लोगों से की सड़क सुरक्षा की अपील

सुप्रिया सुले ने कहा कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी कई परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. उन्होंने खास तौर पर हाईवे पर यात्रा करने वालों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की. उनका कहना था कि अगर सभी लोग सावधानी बरतें तो कई हादसों को रोका जा सकता है.

सतारा के कार्यक्रम में हुई थीं शामिल

हादसे से पहले सुप्रिया सुले सतारा में आयोजित कर्मवीर पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. यह कार्यक्रम प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षाविद करमवीर भाऊराव पाटिल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था.

कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट बी.एन. नलावडे की आत्मकथा ‘कर्मवीरांचे संगती’ का विमोचन किया गया. इसके साथ ही ‘रयत विज्ञान पत्रिका’, ‘रयत मासिक’ और ‘शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन योजना’ भी लॉन्च की गई. इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया.

सुनेत्रा पवार को लेकर भी दिया था बयान

एक दिन पहले सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर सुनेत्रा पवार कभी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो सबसे पहले वह खुद उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगी.

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हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 2029 के चुनाव तक राजनीति में कौन किस पार्टी में रहेगा, यह अभी कहना मुश्किल है. उनका यह बयान एनसीपी युवा नेता जय पवार के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बारामती के लोग 2029 में सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं.