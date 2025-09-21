जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक पहल करार दिया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई जरूरी चीजों की कीमतें कम होंगी, जिसका लोगों को फायदा मिलेगा. सीएम ने ये भी दावा किया कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में बहुत ही साहसिक कदम बताया.

जीएसटी रिफॉर्म्स पर PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सीएम फडणवीस ने कहा, "जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल हैं. इतने बड़े पैमाने पर जीएसटी दरों को कम करना, मैं ऐसा मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, बोल्ड स्टेप है.''

#WATCH | Mumbai | On the musical saga 'Mera Desh Pehle: The Untold Story Of Shri Narendra Modi' in Mumbai, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Through today's program, some aspects of PM Modi will be shown about which people don't know much...The program is being organised in… pic.twitter.com/6RHl8HrA0I — ANI (@ANI) September 21, 2025

कई जरूरी चीजों की कीमतें कम होंगी- फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम ने आगे कहा, ''जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण कई आवश्यक चीजों में बहुत बड़े पैमाने पर कीमतें कम होने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा. जहां एक तरफ कंज्यूमर को इसका बड़ा फायदा होगा, वहीं देश में डिमांड बढ़ने के कारण हमारे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सभी को इसकी वजह से एक बूस्ट मिलेगा, उसका एक फायदा मिलेगा. देश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया बदलाव इसके माध्यम से हम देखेंगे.''

पीएम ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया- फडणवीस

प्रधानमंत्री जी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का जो संकल्प किया है, उसकी ओर एक बहुत ही दृढ़ और महत्वपूर्ण कदम जीएसटी रिफॉर्म के जरिए उठाया है. यह 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा ही साहसिक कदम है. देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं.