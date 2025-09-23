देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, नागपुर, अकोला, सोलापुर और पालघर के लिए खुशखबरी

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के कई जिलों को तोहफा दिया. मंगलवार (23 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने और राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी को फंड देने का निर्णय लिया गया.

सीएमओ ने कहा कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अब मरीजों के इलाज के लिए होगा.

जिलों को क्या फायदा?

- नागपुर-नागभीड़ नैरो गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा. इसके लिए 491 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मंजूरी दी गई.

- अकोला में नया बस स्टेशन, सब्जी मंडी और व्यापारिक संकुल बनाने के लिए जमीन नगर निगम को दी जाएगी.

- सोलापुर के कुंभारी गांव में महिला बीड़ी मज़दूर सहकारी संस्था द्वारा बनाए गए घरों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी.

- वसई-विरार नगर निगम को मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए आचोले (पालघर) में ज़मीन दी जाएगी.

- नासिक रोड की महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा को देवळाली गांव में ज़मीन दी जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मुंबई घाटकोपर में अवैध होर्डिंग गिरने से हुई दुर्घटना की जांच समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है. समिति ने जो उपाय सुझाए हैं, उन पर एक महीने में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ''मुंबई अंधेरी के एसवीपी नगर में म्हाडा की मदद से पुनर्विकास परियोजना शुरू होगी. यहां 122 संस्थाओं और 307 ज़मीन मालिकों के कुल 4,973 फ्लैटों का पुनर्निर्माण किया जाएगा.''

बारिश पर क्या बोले सीएम?

कैबिनेट की बैठक में मराठवाड़ा में बारिश से आई आपदा की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश दिया कि सभी मंत्री बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और नुकसान का जायजा लें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के नुकसान का पंचनामा करने के आदेश दिए गए हैं. दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में मदद देने के अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं. तुरंत मदद उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए हैं.