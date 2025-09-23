IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'

महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे गुट और संजय राउत पर निशाना साधा. उन्होंने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की लगातार भूमिका और ICC के चेयरमैन जय शाह की आलोचना देखकर इतना ही कहा जाएगा कि संजय राउत अपने लिए 'पाकिस्तान भूषण' अवॉर्ड पाने की तैयारी में लगे हुए हैं. दो बार भारत ने क्रिकेट ने पाकिस्तान को हराया. संजय राउत और यूबीटी ने हिंदुस्तान की टीम का अभिनंदन भी नहीं किया. बहुत जल्दी उनको 'पाकिस्तान भूषण' अवार्ड मिलेगा.

जो पाकिस्तान को चाहिए वो संजय राउत कर रहे- आशीष शेलार

इसके आगे उन्होंने कहा, "ये बात स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान को चाहिए वो संजय राउत कर रहे हैं. दूसरी घटना, सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं उन्होंने भाषण में दुनिया में घूमता हूं और पाकिस्तान में जाता हूं तो अपने घर में ही आया हूं, ऐसा लगता है. जहां दाऊद और इतने बड़े आतंकवादी हैं, उस पाकिस्तान को अपना घर मानना कांग्रेस की भूमिका है. उसके खिलाफ संजय राउत मुंह नहीं खोल रहे."

मंत्री ने ये भी कहा, "यासीन मलिक ने कोर्ट ने एफिडेविट दिया. उसने कहा कि मुंबई पर आतंकवादी हमला करने वाले हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मिला तो मनमोहन सिंह ने शाबाशी दी. इस पर भी संजय राउत और यूबीटी की सेना ने मुंह नहीं खोला."

उद्धव सरकार की वजह से BMC का डिपॉजिट कम हुआ- शेलार

एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि ये बात सही है कि बीएमसी का डिपॉजिट तीन सालों में 12 हजार करोड़ रुपये कम हुआ. लेकिन इसकी दोषी उद्धव ठाकरे की सरकार है. उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे और आदित्य ठाकरे महापालिका देखते थे, तब कोरोना के समय नजदीकी बिल्डर्स का 12 हजार करोड़ रुपया माफ किया. प्रीमियम में छूट दी. वो 12 हजार करोड़ अगर बीएमसी को मिलता तो फिक्स डिपॉजिट में ही होती. ये पैसे जो कम पड़े हैं वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का पाप है.