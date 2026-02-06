हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार वाला देवगिरि बंगला सुनेत्रा पवार को मिला, महाराष्ट्र सरकार का आदेश जारी

अजित पवार वाला देवगिरि बंगला सुनेत्रा पवार को मिला, महाराष्ट्र सरकार का आदेश जारी

Maharashtra: डिप्टी CM सुनेत्रा पवार को मालाबार हिल स्थित देवगिरि बंगला आधिकारिक आवास के रूप में आवंटित किया गया है. अजित पवार के निधन के बाद शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार पहली महिला डिप्टी CM बनी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मुंबई के मालाबार हिल स्थित ‘देवगिरि’ बंगला आधिकारिक आवास के रूप में आवंटित कर दिया गया है. यह आवंटन महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत किया गया है. यह फैसला हाल ही में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लिया गया है.

बता दें कि देवगिरि बंगले का राजनीतिक महत्व पहले से ही खास रहा है, क्योंकि दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान इसी बंगले में निवास किया था. वह उपमुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों भूमिकाओं में यहां रहे और अब आधिकारिक रूप से यह बंगला सुनेत्रा पवार के नाम दर्ज कर दिया गया है.

सुनेत्रा पवार के पास कौन कौन से विभाग?

पिछले सप्ताह पुणे जिले के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अजित पवार के पास वित्त, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों का प्रभार था. वह पुणे और बीड जिलों के प्रभारी मंत्री भी थे. सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार को भी इन दोनों जिलों का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. उन्हें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपे गए हैं, जबकि वित्त मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा.

बारामती से लड़ सकती है विधानसभा चुनाव!

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को शपथ ली, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है. उन्हें आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग दिए गए हैं, जबकि वित्त और योजना विभाग नहीं सौंपे गए. उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल विधानसभा के किसी सदन की सदस्य नहीं हैं. माना जा रहा है कि वह अपने दिवंगत पति द्वारा प्रतिनिधित्व की गई बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव में चुनाव लड़ सकती हैं.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Pariksha Pe Charcha 2026: एग्जाम को लेकर कैसे करें पढ़ाई? PM Modi ने छात्रों को बताया | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: दिनदहाड़े गुरुद्वारे के बाहर आप नेता को मारी गोली | Punjab | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
सीवर साफ करने वाले लड़के और सब्जी बेचने वाली की अनोखी कहानी!
Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget