बारामती हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद से दोनों एनसीपी के संभावित विलय की चर्चा तेज है. इन्ही अटकलों के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने भी इस पर ऐसा बयान दे दिया है जिससे हलचल तेज है. उन्होंने मीडिया से कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम और आधिकारिक बयान खुद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार स्वयं देंगी.

उन्होंने कहा कि शोक की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ही इस संवेदनशील विषय पर कोई सार्वजनिक चर्चा की जाएगी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "13 दिन का शोक बीतने दीजिए, सुनेत्रा काकी स्वयं इस मामले पर बोलेंगी." इस दौरान उन्होंने राजनीतिक जल्दबाजी से बचने की जरूरत पर भी जोर दिया.

शोक अवधि के बाद ही होगी राजनीतिक चर्चा

रोहित पवार ने कहा कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद परिवार और पार्टी के लिए यह समय भावनात्मक रूप से बेहद कठिन है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 13 दिन की शोक अवधि पूरी होने के बाद, यानी नौ फरवरी के बाद ही NCP और NCP (SP) के संभावित विलय जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की जा सकेगी. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में निकाले गए निष्कर्ष न केवल असंवेदनशील है, बल्कि परिवार की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं.

सुनेत्रा पवार को लेकर पार्टी में सहमति

एनसीपी (SP) के कर्जत-जामखेड़ से विधायक रोहित पवार ने यह भी बताया कि पार्टी के सभी विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पवार परिवार के सदस्य चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए. उन्होंने संकेत दिया कि सुनेत्रा पवार न केवल संगठनात्मक रूप से स्वीकार्य चेहरा हैं, बल्कि पार्टी को एकजुट रखने की क्षमता भी रखती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय उचित समय आने पर ही सार्वजनिक किया जाएगा.

जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है- रोहित पवार

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत कम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अजित पवार वास्तव में क्या चाहते थे. इसके बजाय बहस को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कुछ वरिष्ठ नेता इसे अपने हित में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. रोहित पवार ने साफ कहा कि उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वे विलय जैसे बड़े मुद्दे पर फैसला सुनाएं, लेकिन जनता तक अजित पवार की इच्छाओं को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता जरूर है.