एकनाथ शिंदे का X अकाउंट हैक, पाकिस्तान और तुर्की के झंडे जैसे अजीब पोस्ट ने बढ़ाई चिंता!

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का X (पहले ट्विटर) अकाउंट रविवार (21 सितंबर) की सुबह हैक हो गया. हैकर्स ने अकाउंट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडों वाली तस्वीरें पोस्ट कीं, वहीं लाइव-स्ट्रीमिंग के दौरान दोनों देशों की फोटो दिखाई गई.

यह घटना ऐसे समय में हुई जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के दूसरे मैच के लिए तैयार है. हैक होते ही अधिकारियों ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को सूचित किया और X अकाउंट को फिर से नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की गई.

30 से 45 मिनट में अकाउंट हुआ रिकवर

अधिकारियों ने बताया कि डिप्टी CM के X हैंडल की देखरेख करने वाली टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया. लगभग 30 से 45 मिनट में अकाउंट को सामान्य स्थिति में लाया गया. पीटीआई के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सरकारी अधिकारियों और जनता दोनों की डिजिटल सुरक्षा पर सवाल उठते हैं. X प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता है.

पहले भी हो चुका है हैकिंग का मामला

यह पहला मौका नहीं है जब किसी आधिकारिक X अकाउंट को हैक किया गया हो. हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के X अकाउंट के हैक होने की खबरें आई थीं, जिसमें अजीबो-गरीब पोस्ट शेयर किए गए थे. हालांकि, बाद में उसे भी रिकवर कर लिया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया सुरक्षा के मुद्दे पर कई तरह के सवाल छोड़ जाते हैं.

प्लेटफॉर्म और सुरक्षा पर सवाल

इस घटना के बाद एलन मस्क द्वारा संचालित X की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी और राजनीतिक अकाउंट पर लगातार निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक है. इस हैकिंग से साफ़ संदेश गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील खतरनाक साबित हो सकती है.