'कोल्हापुर शिवसेना का गढ़, इस बार भी भगवा लहराना तय', एकनाथ शिंदे ने फूंका चुनावी बिगुल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर से चुनावी शंखनाद किया है. कोल्हापुर के मार्केट यार्ड क्षेत्र में स्थित रामकृष्ण लॉन्स में आयोजित शिवसेना मेळावे में शिंदे ने कहा कि महायुती की जीत तय है, और उन्होंने विरोधियों को तीखे शब्दों में चेतावनी दी “2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे… गुलाल हम ही उड़ाएंगे!”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “नगरपालिका, जिला परिषद, महापालिका इन तीनों जगहों पर भगवा झंडा फहरना ही चाहिए. मैं हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा. शिवसैनिक मेरा देवता है. चलो, एकजुट होकर उतरें और इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हो जाओ.”

शिंदे ने कहा कि कोल्हापुर शिवसेना का गढ़ रहा है और इस बार भी यहां भगवा लहराना तय है. उन्होंने कहा, “शिवसैनिक ही पार्टी की आत्मा है. जो काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा. कार्यकर्ताओं के पसीने, निष्ठा और दमदार तैयारी पर ही शिवसेना खड़ी है.”

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

सरकार के कामकाज का ब्योरा देते हुए शिंदे ने कहा “किसानों के लिए 32 हजार करोड़ का मदद पैकेज, कर्जमाफी की प्रक्रिया, महिलाओं के लिए ‘लाडकी बहन’ योजना, बचत समूहों को बढ़ा हुआ फंड, और कोल्हापुर के लिए पंचगंगा शुद्धिकरण परियोजना को 500 करोड़, केशवराव भोसले नाट्यगृह के लिए 25 करोड़ और आईटी पार्क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा,“हम अपना वादा निभाते हैं — यह काले पत्थर पर खींची लकीर है. प्रिंटिंग मिस्टेक वाली सरकारें कहीं और होती हैं, हम काम करके दिखाते हैं.”

विरोधियों पर पलटवार

विरोधियों की आलोचना का जवाब देते हुए शिंदे ने कहा “लोकसभा में उन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया, लेकिन विधानसभा में हमने उनकी गाड़ी पलट दी. अब नगरपालिकाओं में भी उनका सफाया होगा. महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि उनकी ‘मुगलई’ अब नहीं चलेगी. कोल्हापुर की धरती कुश्ती की ताकत रखती है विरोधियों को सीधा धोबी पछाड़ दीजिए.”

कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश

उन्होंने कहा “गांव-गांव में शिवशाही, घर-घर में शिवशक्ति. मतदाता सूची जांचो, हर समर्थक का नाम रहना चाहिए. बूथ प्रमुख ही असली विजेता होता है. चुनाव में ही नहीं, संकट के वक्त भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहो. सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन नाम और मान चला गया तो वापस नहीं आता.”

'शिवसेना परिवार है, पार्टी नहीं'

शिंदे ने कहा,“शिवसेना कोई पार्टी नहीं बल्कि परिवार है. हम लोगों को प्रेम देते हैं. रोज सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं. 102 समूह प्रवेश की प्रतीक्षा में हैं. शिवसेना पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. विरोधियों की जमानत जब्त हुए बिना नहीं रहेगी. 3 दिसंबर को महाराष्ट्र में दिवाली से भी बड़े पटाखे फूटेंगे!” इन शब्दों के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुती की भव्य विजय का हुंकार भरा.