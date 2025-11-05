हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कोल्हापुर शिवसेना का गढ़, इस बार भी भगवा लहराना तय', एकनाथ शिंदे ने फूंका चुनावी बिगुल

'कोल्हापुर शिवसेना का गढ़, इस बार भी भगवा लहराना तय', एकनाथ शिंदे ने फूंका चुनावी बिगुल

Maharashtra News: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, नगरपालिका, जिला परिषद, महापालिका इन तीनों जगहों पर भगवा झंडा फहरना ही चाहिए. मैं हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा. शिवसैनिक मेरा देवता है.

By : वैभव परब | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर से चुनावी शंखनाद किया है. कोल्हापुर के मार्केट यार्ड क्षेत्र में स्थित रामकृष्ण लॉन्स में आयोजित शिवसेना मेळावे में शिंदे ने कहा कि महायुती की जीत तय है, और उन्होंने विरोधियों को तीखे शब्दों में चेतावनी दी “2 दिसंबर को मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे… गुलाल हम ही उड़ाएंगे!”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “नगरपालिका, जिला परिषद, महापालिका इन तीनों जगहों पर भगवा झंडा फहरना ही चाहिए. मैं हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा. शिवसैनिक मेरा देवता है. चलो, एकजुट होकर उतरें और इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हो जाओ.” 

शिंदे ने कहा कि कोल्हापुर शिवसेना का गढ़ रहा है और इस बार भी यहां भगवा लहराना तय है. उन्होंने कहा, “शिवसैनिक ही पार्टी की आत्मा है. जो काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा. कार्यकर्ताओं के पसीने, निष्ठा और दमदार तैयारी पर ही शिवसेना खड़ी है.”

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

सरकार के कामकाज का ब्योरा देते हुए शिंदे ने कहा “किसानों के लिए 32 हजार करोड़ का मदद पैकेज, कर्जमाफी की प्रक्रिया, महिलाओं के लिए ‘लाडकी बहन’ योजना, बचत समूहों को बढ़ा हुआ फंड, और कोल्हापुर के लिए पंचगंगा शुद्धिकरण परियोजना को 500 करोड़, केशवराव भोसले नाट्यगृह के लिए 25 करोड़ और आईटी पार्क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा,“हम अपना वादा निभाते हैं — यह काले पत्थर पर खींची लकीर है. प्रिंटिंग मिस्टेक वाली सरकारें कहीं और होती हैं, हम काम करके दिखाते हैं.”

विरोधियों पर पलटवार

विरोधियों की आलोचना का जवाब देते हुए शिंदे ने कहा  “लोकसभा में उन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया, लेकिन विधानसभा में हमने उनकी गाड़ी पलट दी. अब नगरपालिकाओं में भी उनका सफाया होगा. महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि उनकी ‘मुगलई’ अब नहीं चलेगी. कोल्हापुर की धरती कुश्ती की ताकत रखती है विरोधियों को सीधा धोबी पछाड़ दीजिए.”

कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश

उन्होंने कहा “गांव-गांव में शिवशाही, घर-घर में शिवशक्ति. मतदाता सूची जांचो, हर समर्थक का नाम रहना चाहिए. बूथ प्रमुख ही असली विजेता होता है. चुनाव में ही नहीं, संकट के वक्त भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहो. सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन नाम और मान चला गया तो वापस नहीं आता.”

'शिवसेना परिवार है, पार्टी नहीं'

शिंदे ने कहा,“शिवसेना कोई पार्टी नहीं बल्कि परिवार है. हम लोगों को प्रेम देते हैं. रोज सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं. 102 समूह प्रवेश की प्रतीक्षा में हैं. शिवसेना पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. विरोधियों की जमानत जब्त हुए बिना नहीं रहेगी. 3 दिसंबर को महाराष्ट्र में दिवाली से भी बड़े पटाखे फूटेंगे!” इन शब्दों के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुती की भव्य विजय का हुंकार भरा.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 11:27 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Kolhapur News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Bihar Election 2025: सीमांचल के मुस्लमान देंगे Nitish Kumar का साथ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले Gen Z का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
क्रिकेट
IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल
बॉलीवुड
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन में निकली 8477 वैकेंसी, बिना इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget