हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव: कांग्रेस के रुख से विपक्ष की जगह हुई सीमित, ठाकरे ब्रदर्स की बढ़ेगी परेशानी?

BMC चुनाव: कांग्रेस के रुख से विपक्ष की जगह हुई सीमित, ठाकरे ब्रदर्स की बढ़ेगी परेशानी?

Mumbai BMC Election: बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है कि वो अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है. इसका राजनीतिक असर समझने की जरूरत है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने मुंबई के नगर निकाय रणक्षेत्र में विपक्ष के लिए जगह सीमित कर दी है. 15 जनवरी को होने वाले चुनाव को बहुकोणीय मुकाबले में बदल दिया है. पार्टी ने महानगर पालिका चुनाव में महा विकास आघाडी (एमवीए) व्यवस्था से बाहर रहने का कारण उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच गठबंधन को बताया.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, स्थानीय मुद्दों और वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का कदम रणनीतिक पुनर्गठन और राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है. उनका कहना है कि यह एक साहसिक कदम है, लेकिन ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में यह जोखिम भरा है जहां मजबूत गठबंधन और उभरते प्रतिद्वंद्वी हावी हैं.

कांग्रेस के सीटों की संख्या में लगातार गिरावट

उन्होंने कहा कि मुंबई में कांग्रेस इस परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ती है, इसका महाराष्ट्र और उससे बाहर के उसके राजनीतिक भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है. ऐतिहासिक रूप से, कांग्रेस मुंबई की निकाय स्तर की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रही है, लेकिन पिछले तीन दशकों में उसकी सीटों की संख्या में लगातार गिरावट आई है.

क्या रहे थे 2017 के नतीजे?

इससे पहले 2017 में हुए चुनाव में, तत्कालीन अविभाजित शिवसेना (84) और बीजेपी (82) के बीच कड़ी टक्कर थी, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर मात्र 31 रह गई थी.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे वैचारिक मतभेदों, विशेष रूप से भाषाई पहचान और प्रवासी मुद्दों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के रुख के कारण उसके साथ गठबंधन नहीं कर सकते.

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा, 'हम ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकते जो विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देता हो.' पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की रणनीति अल्पसंख्यक, दलित और प्रवासी मतदाताओं को एकजुट करने पर केंद्रित है, जो महा विकास आघाडी के साथ एमएनएस के संबंधों से असहज महसूस कर सकते हैं. बीएमसी का विशाल बजट और मुंबई के नागरिक प्रशासन पर इसके प्रभाव के कारण इस पर नियंत्रण को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

Published at : 25 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray BMC Election CONGRESS BMC Election 2025 Mumbai Local Election BMC Polls
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
