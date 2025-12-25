नवनीत राणा के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी- पहले अपने पति से जाकर बात करें, वह भी बच्चे बढ़ाएं

भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन, चार बच्चे पैदा करना चाहिए. उनके बयान पर शिवेसना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है. एक चैनल को दिए बयान में चतुर्वेदी ने कहा है कि वो पहले अपने पति से इस बारे में बात करें. अपने बच्चे बढ़ाएं. फिर अपने पड़ोसियों को कन्विन्स करें. जो अपने पड़ोसियों और पति को कन्विन्स नहीं कर सकते वो देश की महिलाओं को कन्विन्स करना बंद करें.

राणा ने ज्यादा बच्चे पैदा करने के पीछ तर्क दिया था कि- उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं.

पूर्व निर्दलीय सांसद राणा ने पत्रकारों से कहा था, 'मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूं. सुनिए, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि इनकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं. मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम तीन-चार बच्चे पैदा करना चाहिए.'

Maharashtra Politics: उद्धव-राज के साथ आने पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, नवनीत राणा बोलीं- जो सीएम था वो आज...

नवनीत राणा ने और क्या कहा था?

राणा ने कहा,'मुझे नहीं पता कि वह मौलाना है या कोई और, लेकिन उसने कहा कि उसके 19 बच्चे और चार पत्नियां हैं, परंतु वह 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाया. वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हमें भी तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए.'

इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए गठबंधन की संभावनाओं को भाव नहीं दिया.

उन्होंने कहा,'उद्धव ठाकरे बेबसी का पर्याय बन गए हैं. नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाला. अगर कोई उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ता भी है, तो उसका प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव से भी बदतर होगा.'