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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में जहरीली हुई हवा, PM 2.5 ने का लेवल चिंताजनक! रहना होगा सावधान

मुंबई में जहरीली हुई हवा, PM 2.5 ने का लेवल चिंताजनक! रहना होगा सावधान

मुंबई में आज भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है क्योंकि औसत AQI 139 दर्ज किया गया, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी का मार से लोग बेहाल.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 27 Oct 2026 10:52 AM (IST)
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मुंबई में आज भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है. सुबह-सुबह शहर में धुंध की चादर शहर और उपनगरों में दिखाई दी. हवा की गति धीमी होने के कारण शहर के हवा में धूल के कण उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं.

आज (27 अक्टूबर) मुंबई के इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग 120 से 140 है, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, मुंबई तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  दोपहर में तापमान बढ़ने के कारण मुंबई के लोगों को गर्मी थोड़ा परेशान कर रही है.

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हवा में बढ़े प्रदूषण के कण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज मुंबई का औसत AQI 139 दर्ज किया गया, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है. AQI.in रियल-टाइम डेटा के अनुसार, मुंबई के कुछ इलाकों में PM2.5 की मात्रा 91.6 से 96 µg/m³ और PM10 की मात्रा 88 µg/m³ है और ये सुरक्षित सीमा से अधिक है. बता दें कि 24 घंटे के भीतर हवा में PM2.5 की सुरक्षित सीमा 60 µg/m³ और PM10 की सुरक्षित सीमा 100 µg/m³ होनी चाहिए.

हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए सलाह दी है. खासकर सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को सलाह दी गई है कि वो सुबह के समय घर से बहुत जरूरी हो तभी निकले और बाहर भारी एक्सरसाइज करने से बचें. साथ ही मास्क का प्रयोग करें. 

अक्टूबर में गर्मी से बेहाल लोग

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जहां उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं, मुंबई में अक्टूबर में भी गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है. यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और धूप भी तेज रही. हालांकि, सुबह और शाम के समय लोगों को तापमान में गिरावट से थोड़ी राहत मिलती है. सुबह के समय हवा में नमी का दर 78 प्रतिशत रही, लेकिन दोपहर होते-होते यह घटकर 35-40 प्रतिशत तक पहुंच रही है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 27 Oct 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS AQI 
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