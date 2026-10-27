मुंबई में जहरीली हुई हवा, PM 2.5 ने का लेवल चिंताजनक! रहना होगा सावधान

मुंबई में आज भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है. सुबह-सुबह शहर में धुंध की चादर शहर और उपनगरों में दिखाई दी. हवा की गति धीमी होने के कारण शहर के हवा में धूल के कण उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं.

आज (27 अक्टूबर) मुंबई के इलाकों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग 120 से 140 है, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं, मुंबई तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दोपहर में तापमान बढ़ने के कारण मुंबई के लोगों को गर्मी थोड़ा परेशान कर रही है.

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Mumbai, Maharashtra: The city continued to witness air quality concerns, with moderate pollution levels recorded in the morning. (Visuals from Mahim Chowpatty) https://t.co/zWdIFBO0T6 — IANS (@ians_india) October 27, 2026

हवा में बढ़े प्रदूषण के कण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज मुंबई का औसत AQI 139 दर्ज किया गया, जोकि मध्यम श्रेणी में आता है. AQI.in रियल-टाइम डेटा के अनुसार, मुंबई के कुछ इलाकों में PM2.5 की मात्रा 91.6 से 96 µg/m³ और PM10 की मात्रा 88 µg/m³ है और ये सुरक्षित सीमा से अधिक है. बता दें कि 24 घंटे के भीतर हवा में PM2.5 की सुरक्षित सीमा 60 µg/m³ और PM10 की सुरक्षित सीमा 100 µg/m³ होनी चाहिए.

हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए सलाह दी है. खासकर सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को सलाह दी गई है कि वो सुबह के समय घर से बहुत जरूरी हो तभी निकले और बाहर भारी एक्सरसाइज करने से बचें. साथ ही मास्क का प्रयोग करें.

अक्टूबर में गर्मी से बेहाल लोग

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जहां उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं, मुंबई में अक्टूबर में भी गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है. यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और धूप भी तेज रही. हालांकि, सुबह और शाम के समय लोगों को तापमान में गिरावट से थोड़ी राहत मिलती है. सुबह के समय हवा में नमी का दर 78 प्रतिशत रही, लेकिन दोपहर होते-होते यह घटकर 35-40 प्रतिशत तक पहुंच रही है.

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