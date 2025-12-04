कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उद्धव ठाकरे से मुलाकात आज, BMC चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल

मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच आज होने वाली एक अहम राजनीतिक बैठक की खबर सामने आई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दोपहर 12.30 बजे मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं. मुलाकात का कारण आधिकारिक रूप से फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे शिवसेना यूबीटी-कांग्रेस समन्वय से जोड़कर देखा जा रहा है.

वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि बीएमसी चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन नगर निगम चुनावों को लेकर गठबंधन दलों के बीच रणनीति पर काम लगातार जारी है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मुंबई में तालमेल को लेकर किसी ठोस फार्मूले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों दल बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी में दिख रहे हैं.

स्थानीय निकाय चुनावों पर विवाद

इस बीच महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों और कोर्ट के देर से आए फैसलों का हवाला देते हुए बारामती समेत 20 नगर परिषदों और पंचायतों में चुनाव टाल दिए हैं. वहीं 76 निकायों के 154 वार्डों में वोटिंग को 20 दिसंबर तक रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है.

नतीजों के तारीख आगे बढ़ने से बढ़ रहा विवाद

पहले जहां निकाय चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने थे, अब यह तिथि बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दी गई है. इस बदलाव के तुरंत बाद राज्य की राजनीति में तूफान मच गया और विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए. अब दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को इसी सियासी घमासान के बीच नई रणनीतिक गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकेत दे सकती है.