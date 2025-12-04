महाराष्ट्र के पुणे जिले के AQI ने सभी को चिंता में डाल दिया. वजह यह रही कि 4 दिसंबर गुरुवार की सुबह पुणे की एयर क्वालिटी मुंबई से ज्यादा खराब दर्ज की गई. पुणे का कुल AQI 191 रहा, जबकि मुंबई 134 पर दर्ज हुई, जो दोनों शहरों में बढ़ते PM 2.5 की मौजूदगी को दिखाता है. यह स्थिति स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरे का संकेत मानी जा रही है.

पुणे के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं, जहां शिवाजी नगर में AQI 281 और भुमकर चौक में 272 मापा गया, जो ‘पूअर’ कैटेगरी में आता है. इसके अलावा म्हाडा कॉलोनी में AQI 240 और पाषाण में 177 रहा, जिससे साफ है कि शहर में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है. दूसरी ओर, मुंबई के बोरीवली में AQI 173, नेवी नगर में 122 और मझगांव में 127 रहा, जबकि देवनार में यह 155 दर्ज हुआ, जो ‘मोडरेट’ कैटेगरी में माना जाता है.

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 19 RMC प्लांट बंद

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उठाए गए कदमों के बाद शहर में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं. इसके बावजूद, मुंबई और पुणे दोनों में PM 2.5 की मात्रा सामान्य से काफी अधिक पाई जा रही है, जो हवा को अत्यंत प्रदूषित बनाती है. स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एहतियातन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 19 RMC प्लांट बंद कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली इंडस्ट्रीज पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से निगरानी

MMR के पूरे क्षेत्र में 32 कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 14 केवल मुंबई में स्थित हैं, जबकि बाकी ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और पनवेल में फैले हुए हैं. ये स्टेशन नियमित रूप से AQI डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप पर भेजते हैं. इसके अलावा, बोर्ड के पास लगातार निगरानी के लिए 22 मोबाइल मॉनिटरिंग वैन भी तैनात हैं, जो हवा की गुणवत्ता पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं.