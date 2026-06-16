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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को पड़ा थप्पड़ तो बोले- 'वो RSS के...'

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को पड़ा थप्पड़ तो बोले- 'वो RSS के...'

Abhijeet Dipke News: अभिजीत दीपके पर जयपुर में सोमवार (15 जून) को एक प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ. एक युवक ने उनके थप्पड़ जड़ दिए. दीपके ने इसके पीछे आरएसएस के लोगों को बताया है.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर जयपुर में सोमवार (15 जून) को एक प्रदर्शन के दौरान हमला हो गया. इसमें एक युवक ने उनके थप्पड़ जड़ दिए. अभिजीत दीपके ने मंगलवार (16 जून) को आरोप लगाया कि एक दिन पहले उन पर हुए हमले के पीछे 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ लोग' थे. साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह हमला असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है.

यह पूछे जाने पर कि वह इस हमले के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं. दीपके ने आरोप लगाया, "वहां आरएसएस के कुछ लोग थे और इसमें कोई नई बात नहीं है." उन्होंने दावा किया कि जब भी कोई सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं.

जयपुर में प्रदर्शन के दौरान हुआ हमला

नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में सीजेपी के संविधान चौक पर प्रदर्शन से पहले दीपके मंगलवार (16 जून) की सुबह नागपुर हवाई अड्डे पहुंचे. इससे पहले जयपुर में सोमवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने दीपके के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इस घटना के सिलसिले में दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. 

आरएसएस से संबंध होने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के दावों के बारे में पूछे जाने पर दीपके ने कहा, "तो क्या इसीलिए उन्होंने कल मुझ पर हमला किया?" उन्होंने दोहराया कि उन पर हमला असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास था.

WATCH: CJP के अभिजीत दीपके को जड़ा थप्पड़, युवक ने खींचा गमछा, वीडियो वायरल

हम मुद्दों से नहीं भटकेंगे- अभिजीत दीपके

दीपके ने कहा, "हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे. जितना चाहो हम पर हमला कर लो. हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे और अपने मुख्य मुद्दे से नहीं हटेंगे, जो एक करोड़ से अधिक छात्रों के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी."

उन्होंने कहा, "इस तरह के हमले होते रहेंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं. हम महात्मा गांधी और आंबेडकर के मार्ग पर चलते हैं. यह हमारा सत्याग्रह है और हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे." दीपके ने नागपुर के नागरिकों, छात्रों और युवाओं से मंगलवार शाम चार बजे संविधान चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की.

सीजेपी नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, नागपुर में प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुलिस को इस प्रदर्शन में 2,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने का अनुमान है. एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नागपुर में CJP का प्रदर्शन आज, दीपके ने की ये अपील

Published at : 16 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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