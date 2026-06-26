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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएक फ्लाइट में CM देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू

एक फ्लाइट में CM देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में अटकलों का दौर शुरू

Uddhav Thackeray News: मुंबई-नागपुर फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों सवार थे. दोनों नेताओं के एक ही फ्लाइट में सफर करने का वीडियो वायरल हो गया. अटकलने भी लगने लगीं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 11:07 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त अचानक सरगर्मी बढ़ गई जब राज्य के दो धुर विरोधी नेता, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे- एक ही फ्लाइट में सफर करते नज़र आए. दोनों नेता मुंबई से नागपुर जा रही एक फ्लाइट में सवार थे. इस दौरान दोनों दिग्गजों का आमना-सामना हुआ और उन्होंने न केवल एक-दूसरे का अभिवादन किया बल्कि हाथ भी मिलाया. इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

भले ही इस तस्वीर ने सियासी पंडितों को चर्चा का नया विषय दे दिया हो लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं ने इसे एक सामान्य शिष्टाचार और महज एक संयोग करार दिया है. राजनीति में भले ही दोनों नेता एक-दूसरे के धुर विरोधी हों लेकिन सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार के नाते हुई इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से न देखने की अपील की गई है.

 
 
 
 
 
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नागपुर क्यों जा रहे थे दोनों नेता?

दरअसल, दोनों नेताओं के नागपुर जाने के अपने-अपने अलग कार्यक्रम पहले से तय थे. सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने पूर्व निर्धारित सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के तहत अपने गृह क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्र नागपुर जा रहे थे.

उद्धव ठाकरे का मिशन विदर्भ-मराठवाड़ा

दूसरी तरफ, उद्धव ठाकरे शनिवार (27 जून) से शुरू हो रहे अपने तीन दिवसीय विदर्भ और मराठवाड़ा दौरे के लिए नागपुर पहुंचे. इस बेहद अहम दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे विशेष रूप से उन लोकसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे जहां से उनके पूर्व सांसद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं.

ऐसे में एक ही फ्लाइट में इन दोनों कद्दावर नेताओं की मौजूदगी और उनका हाथ मिलाना महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बना गया. लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार तक ही सीमित नजर आ रहा है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 26 Jun 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS
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