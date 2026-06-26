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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'

Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाक़ात कर इस मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, सोच से भी परे है. यह ऐसी घटना है जो हमें एक समाज के तौर पर, गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है. पढ़े-लिखे और अच्छे परिवारों के बच्चे ऐसी बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली सोच क्यों अपना लेते हैं? इस सोच के पीछे क्या कारण हैं? हमें इस बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है. 

सीएम ने कहा, ''असल में, इस मामले को सिर्फ एक अपराध के तौर पर नहीं बल्कि समाज के नजरिए से भी देखना चाहिए. समाज को सोचना चाहिए कि कैसा माहौल और व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि इतनी कम उम्र में बच्चों में ऐसे क्रूर और बदले की भावना वाले विचार न आएं. यह घटना सच में बहुत चौंकाने वाली है."

सीएम फडणवीस ने केतन अग्रवाल के पिता से की मुलाकात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने मुलाक़ात की. मुख्यमंत्री ने इस मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया. इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्वल निकम को सरकार का पक्ष रखने के लिए अपॉइंट करने को कहा गया है.

सिया के भाई साहिल से भी पूछताछ

लोनावाला ग्रामीण पुलिस के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश तायड़े ने एबीपी न्यूज़ को बताया, ''हमें यह समझना है कि केतन अग्रवाल की हत्या करने के बाद सिया ने घर पर किसी को कुछ बताया? उसका हाव भाव कैसा था? तमाम चीज़ों को समझने के लिए सिया के भाई साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.'' 

पुलिस ने 8-10 लोगों के दर्ज किए बयान

पुलिस कई घंटों से साहिल से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने इस मामले में 8 से 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम पता लगाने में जुटी है कि ऊपर से नीचे गिरते समय कहां-कहां टकराया होगा, वो सब समझने के लिए हमारी फॉरेंसिक टीम समय-समय पर वहां जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Ketan Agarwal Murder Case Pune NEWS
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