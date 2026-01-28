महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य स्थित बारामती में प्लेन क्रैश (Baramati Plane Crash) हो गया है जिसमें एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) सवार थे. इस हादसे में उनका निधन हो गया. उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बुधवार, 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था. उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे निरावागज से शुरू होना था, इसके बाद दोपहर 12 बजे पंढरे में सभा करना था. दोपहर 3 बजे करंजेपुल में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम शाम 5:30 बजे सुपा में प्रस्तावित थी.

बारामती में VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 विमान क्रैश लैंडिंग (Maharashtra Plane Crash) के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. DGCA ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे. उनके साथ दो अन्य सरकारी कर्मचारी-एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट-भी मौजूद थे. इसके अलावा विमान में दो क्रू मेंबर, पायलट-इन-कमांड (PIC) और फर्स्ट ऑफिसर (FO) भी थे. कुल मिलाकर विमान में पांच लोग सवार थे.

प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर-इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.