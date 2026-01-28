हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ajit Pawar Plane Crash Live: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया जांच का ऐलान

Ajit Pawar Plane Crash Live: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया जांच का ऐलान

Ajit Pawar Plane Crash Live News: महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम NCP प्रमुख अजित पवार की दुखद मौत

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 11:47 AM (IST)

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य स्थित बारामती में प्लेन क्रैश (Baramati Plane Crash) हो गया है जिसमें एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) सवार थे. इस हादसे में उनका निधन हो गया. उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बुधवार, 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था. उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे निरावागज से शुरू होना था, इसके बाद दोपहर 12 बजे पंढरे में सभा करना था. दोपहर 3 बजे करंजेपुल में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम शाम 5:30 बजे सुपा में प्रस्तावित थी.

बारामती में VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 विमान क्रैश लैंडिंग (Maharashtra Plane Crash) के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. DGCA ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे. उनके साथ दो अन्य सरकारी कर्मचारी-एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट-भी मौजूद थे. इसके अलावा विमान में दो क्रू मेंबर, पायलट-इन-कमांड (PIC) और फर्स्ट ऑफिसर (FO) भी थे. कुल मिलाकर विमान में पांच लोग सवार थे.

प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर-इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

11:46 AM (IST)  •  28 Jan 2026

इकरा हसन ने जताया शोक

सपा सांसद इकरा हसन ने लिखा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के विमान दुर्घटना में दुःखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती हूँ.ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दें.

11:32 AM (IST)  •  28 Jan 2026

Ajit Pawar Plane Crash Live: महाराष्ट्र पुलिस ने कहा जांच पूरी करेंगे

महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि विमान दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए एक पूरी जांच की जाएगी. जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर मलबे की बारीकी से जांच करेंगे और उसकी तस्वीरें लेंगे ताकि विमान की गति और टकराने के कोण का पता लगाया जा सके. विमान की तकनीकी स्थिति और उड़ान के समय उसकी एयरवर्थनेस की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया जाएगा. अधिकारी उड़ान से पहले के सभी रखरखाव रिकॉर्ड की भी जांच करेंगे. पायलटों की आखिरी बातचीत और फैसलों को समझने के लिए कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की समीक्षा की जाएगी, जबकि पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच आधिकारिक बातचीत की भी जांच की जाएगी. जांच के दौरान मौसम की स्थिति, रनवे की स्थिति और हवा की दिशा को भी ध्यान में रखा जाएगा.

