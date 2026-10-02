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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'क्या अभिजीत दीपके की शादी...', CJP प्रोटेस्ट की परमिशन न मिलने पर भड़के संजय राउत

'क्या अभिजीत दीपके की शादी...', CJP प्रोटेस्ट की परमिशन न मिलने पर भड़के संजय राउत

CJP प्रोटेस्ट को मुंबई पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने से संजय राउत नाराज हैं. उनका कहना है कि यह लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है. इसको परमिशन न देना, लोकंत्र को खराब करने में सहयोग देने जैसा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आज (शुक्रवार, 2 अक्टूबर) शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन है. इस प्रोटेस्ट में करीब 50 हजार लोगों के आने की चर्चा हो रही है. प्रदर्शन शाम को चार बजे शुरू हो रहा है लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक इसकी परमिशन नहीं दी है. इसपर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत भड़क गए हैं. 

संजय राउत ने सवाल किया है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मुंबई पुलिस अनुमति क्यों नहीं दे रही है? उन्हें परमिशन देनी चाहिए. अभिजीत दीपके और उनके लोगों ने क्या अपनी शादी की अनुमति मांग ली थी? क्या उन्होंने यह कह दिया था कि मुंबई के शिवाजी पार्क और सड़क पर हमारी शादी है, परमिशन दे दीजिए? नहीं न. यह लड़ाई देश के लोकतंत्र के लिए लड़ी जा रही है. देश के करोड़ों मतदाताओं का जो अधिकारी छीन लिया गया है, यह उसकी लड़ाई है. 

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'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न नहीं, जूती मिलेगी'

SIR विवाद और CEC के खिलाफ विरोध के बीच कुछ लोग ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं. शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इसपर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न नहीं जूती मिलेगी. उन्हें भारत रत्न देने की मांग करने वालों को जनता जूते से मारेगी."

ज्ञानेश कुमार पर जुबानी हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा, "जो देश का गद्दार है, देश का दुश्मन नंबर-1 है. लोकतंत्र का हत्यारा है. उसे सर्वोच्च सम्मान देने की बात अगर कोई कर रहा है तो देश की सत्ताधारी पार्टी में हिटलर की आत्मा है. ये चंगेज खान बन गए हैं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 02 Oct 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
संजय राउत CJP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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