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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार

पालघर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप, 6 के खिलाफ केस; 4 गिरफ्तार

Palghar Gangraped News: पालघर में 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. मामले में छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Aug 2026 12:16 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पालघर जिले के तलाशरी इलाके से 19 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस शिकायत के मुताबिक, युवती के साथ छह लोगों ने कथित तौर पर रेप किया. बताया जा रहा है कि युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी.

दोनों हाईवे के पास खड़े थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर छह लोग वहां पहुंचे. आरोप है कि आरोपियों ने युवती को जबरन एक सुनसान और बंद पड़े डाक बंगले में ले गए, जहां उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक रेप किया गया.

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पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

मामले में तलाशरी पुलिस स्टेशन में छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. बाकी दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है. 

लड़की के बॉयफ्रेंड पर पुलिस को शक

तलासरी पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता समेत घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस अपराध में युवती का बॉयफ्रेंड भी शक के घेरे में है. तलाशरी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 9 अगस्त को 19 वर्षीय पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ उमर गांव बीच पर गई थी. वहां से लौटने के दौरान तलाशरी के नजदीक उनका दोपहिया वाहन स्लिप होकर गिर गया था. 

उसी समय तीन लोग एक बाइक पर आए और मदद करने के बजाय लड़की के बॉयफ्रेंड को धमकाकर उसे वहां से भगा दिया और फिर उन्होंने दो और लड़कों को फोन करके वहां बुलाया. इसके बाद नजदीक के सुनसान खाली पड़े डाक बंगले पर पीड़िता को ले गए और गैंगरेप किया. पीड़िता की शिकायत पर तलाशरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

दो फरार आरोपियों की तलाश जारी

मामले में बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि बॉयफ्रेंड पर पुलिस को शक है. क्योंकि आरोपी और पीड़िता का बॉयफ्रेंड एक दूसरे के परिचित थे. ऐसे में घटना में उसकी भूमिका भी संदिग्ध है. वहीं, बॉयफ्रेंड को जब आरोपियों ने डरा-धमकाकर वहां से भेज दिया, उसके बावजूद भी उसने पुलिस को सूचित नहीं किया कि युवती को अगवाकर उसे आरोपी ले गए. 

इसलिए भी इस मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध दिख रही है. फिलहाल पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, पुलिस की ओर से इस घटना में बॉयफ्रेंड की भूमिका की जांच चल रही है. इसी के साथ फरार अन्य दो आरोपियों की खोजबीन और अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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Published at : 12 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
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