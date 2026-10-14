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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रतिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग

तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग

बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेजे जाने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हर भारतीय को बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाने की आजादी होनी चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Oct 2026 04:12 PM (IST)
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सीजेपी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में अनअथॉराइज्ड रूप से एंट्री करने के आरोप में बुधवार (14 अक्टूबर) को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल में रखा गया है. अब इस पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और सभी को इसकी आजादी मिलनी चाहिए.

एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना कोई क्राइम नहीं है. सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी और उन्हें तिहाड़ जेल भेजे जाने को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं. मैं गृहमंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें दखल दें और उनकी तुरंत रिहाई सुनिश्चित करें.''

'शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहें'

बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने आगे लिखा, ''राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हमें शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए. असहमति लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और हर भारतीय को बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.''

CJP नेताओं पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में एंट्री का आरोप

बता दें कि गृहमंत्रालय की सिफारिश के बाद जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. सीजेपी नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे समेत अन्य नेताओं को मंगलवार (13 अक्टूबर) को हिरासत में लिया गया था. CJP के इन नेताओं पर बैरिकेड तोड़कर बिना इजाजत के जंतर-मंतर क्षेत्र में एंट्री करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आरोप है.

सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ अनधिकृत प्रवेश, निषेधाज्ञा के उल्लंघन, शांति बनाए रखने के बांड का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित अलग-अलग आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 14 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
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