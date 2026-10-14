तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग

सीजेपी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में अनअथॉराइज्ड रूप से एंट्री करने के आरोप में बुधवार (14 अक्टूबर) को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल में रखा गया है. अब इस पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और सभी को इसकी आजादी मिलनी चाहिए.

एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना कोई क्राइम नहीं है. सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी और उन्हें तिहाड़ जेल भेजे जाने को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं. मैं गृहमंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें दखल दें और उनकी तुरंत रिहाई सुनिश्चित करें.''

Holding up the Tiranga 🇮🇳 at Jantar Mantar is not a crime. Deeply concerned by the arrest of Saurav Das and Ashutosh Ranka and their transfer to Tihar Jail. I request @HMOIndia to intervene and ensure their immediate release. Regardless of political differences, we must stand together to uphold the right to peaceful protest. Dissent is an essential part of democracy, and every Indian must be free to raise their voice without fear. — Supriya Sule (@supriya_sule) October 14, 2026

'शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहें'

बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने आगे लिखा, ''राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हमें शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए. असहमति लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और हर भारतीय को बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.''

CJP नेताओं पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में एंट्री का आरोप

बता दें कि गृहमंत्रालय की सिफारिश के बाद जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. सीजेपी नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे समेत अन्य नेताओं को मंगलवार (13 अक्टूबर) को हिरासत में लिया गया था. CJP के इन नेताओं पर बैरिकेड तोड़कर बिना इजाजत के जंतर-मंतर क्षेत्र में एंट्री करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आरोप है.

सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ अनधिकृत प्रवेश, निषेधाज्ञा के उल्लंघन, शांति बनाए रखने के बांड का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित अलग-अलग आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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