TISS में GN साईबाबा के स्मरण कार्यक्रम पर बवाल, कई स्टूडेंट्स पर 8 धाराओं में केस दर्ज

मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के कुछ छात्रों पर पुलिस ने सोमवार (13 अक्टूबर) को मामला दर्ज किया. आरोप है कि उन्होंने प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एकत्र होकर उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया था. सूत्रों के मुताबिक कुछ छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए थे. साईबाबा की तस्वीरों के साथ कुछ मोमबत्तियां जलाईं और चुपचाप खड़े रहे. उधर, पुलिस ने भारत न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत कम से कम दस छात्रों पर केस दर्ज किया है.

बता दें GN साईबाबा की तबीयत जेल में बिगड़ी और 12 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था. सूत्रों ने दावा किया कि कुछ विद्यार्थी शांति से खड़े थे तभी कुछ छात्र वहां पहुंचे और कथित तौर पर साईबाबा की तस्वीरें फाड़ दीं. इसके बाद कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मुंबई पुलिस और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग किया गया.

पुलिस पहुंची कैंपस और की पूछताछ,

इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रॉम्बे पुलिस की कई गाड़ियां कैंपस पहुंचीं. शाम तक पुलिस कैंपस में मौजूद रही और कई छात्रों से पूछताछ की. छात्रों के अनुसार, पुलिस ने हिरासत में लिए गए छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए हैं. हालांकि छात्रों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था.

पुलिस ने शिकायत पर BNS की धारा 223, 190, 192, 196, 197, 189 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सूत्रों में बताया कि पुलिस को कुछ संवेदनशील चीजें मिली हैं.