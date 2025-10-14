हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबईवालों के लिए राजस्व विभाग का बड़ा तोहफा, अब किसी भी स्टांप ऑफिस में हो जाएगा यह काम

मुंबईवालों के लिए राजस्व विभाग का बड़ा तोहफा, अब किसी भी स्टांप ऑफिस में हो जाएगा यह काम

Mumbai News: मुंबई में अब नागरिक किसी भी स्टाम्प कार्यालय में दस्तावेज़ पंजीकृत करा सकते हैं, क्षेत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. फडणवीस सरकार ने यह दिवाली उपहार दिया है, जिससे समय बचेगा.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 Oct 2025 10:19 AM (IST)
मुंबईवासियों के लिए राजस्व विभाग की ओर से बड़ा दिवाली उपहार दिया गया है. दरअसल, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब मुंबई के किसी भी स्टांप कार्यालय में दस्तावेज़ पंजीकृत कराए जा सकते हैं. इसके लिए क्षेत्र सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. 

मुंबई शहर (Town) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने क्षेत्र सहित मुंबई के छह स्टांप कार्यालयों में से किसी में भी दस्तावेज़ (दस्तावेज़ अधिनिर्णय) पंजीकृत करा सकेंगे. निवासी या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिस क्षेत्र में स्थित हैं, उसी क्षेत्र के स्टाम्प कार्यालय में पंजीकरण कराने की शर्त हटा दी गई है.

कलेक्टर के 6 कार्यालयों में पूरा किया जा सकता है काम

अब, मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिक संपत्ति अनुबंध, किराया अनुबंध, उत्तराधिकार अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया किसी भी स्टांप कार्यालय, बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर और स्टांप कलेक्टर के 6 कार्यालयों (कार्यान्वयन एक और दो) में पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित प्रधान स्टांप कार्यालय में पूरी कर सकते हैं.

फडणवीस सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

इस सुधार से मुंबईवासियों का समय और परेशानी बचेगी. निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यालयीन कार्य तेज़ होंगे. इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सरकारी राजपत्र जारी कर दिया है. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 14 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Chandrashekhar Bawankule MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Maharashtra Revenue Minister
