महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनावों की हलचल के बीच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजे के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं से भावनात्मक और स्पष्ट अपील की है. उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन और सामूहिक ताकत को बनाए रखते हुए सभी कार्यकर्ता अंतिम तिथि से पहले अपने नामांकन वापस लें और अधिकृत उम्मीदवार की जीत में सहयोग करें.

स्वतंत्र उम्मीदवार नामांकन करे वापस

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सभी स्वतंत्र भाजपा कार्यकर्ता, जो नगर परिषद चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, अंतिम नामांकन वापसी की समयसीमा से पहले अपने नामांकन पत्र वापस ले लेंगे. क्योंकि किसी एक सीट पर केवल एक व्यक्ति को ही एबी फॉर्म दिया जा सकता है, बाकी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जीत के लिए काम करना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे इस आग्रह को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें विश्वास है कि कई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे. चूंकि चुनाव 7-8 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हर कोई टिकट की अपेक्षा करता है. हालांकि, अधिकांश उम्मीदवार वापसी अवधि के भीतर उचित निर्णय लेंगे."

मंत्री के इस बयान से साफ है कि पार्टी नहीं चाहती कि वोटों का बंटवारा हो या संगठन में किसी तरह का असंतोष बढ़े. लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी लाइन पर चलना भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है.

मुंबई महानगरपालिका पर भी नजर

चुनावी रणनीति पर बात करते हुए बावनकुले ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा, "मुंबई महानगरपालिका चुनाव में महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी. हमारा लक्ष्य दो-तिहाई सीटें और 51% वोट शेयर हासिल कर मुंबई महानगरपालिका में सरकार बनाना है."

भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) मिलकर मुंबई की सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है. बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं, और महायुति इस बार किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहती.