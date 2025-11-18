मुंबई पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ इस साल अब तक बड़ी कार्रवाई की है. जनवरी से नवंबर के बीच पुलिस ने ऐसे 401 मामलों में एफआईआर दर्ज की है और 1,001 लोगों को देश से बाहर भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार चल रहे विशेष अभियान के तहत की जा रही है.

वीजा उल्लंघन के बाद की गई कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, वे या तो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुके थे या बिना किसी वैध दस्तावेज के शहर में रह रहे थे. पुलिस ने पहले इनके खिलाफ सबूत जुटाए, वीजा उल्लंघन की पुष्टि की और फिर कार्रवाई शुरू की.

पुणे से एयरफोर्स के जरिए सीमा तक भेजा गया

पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों को पहले पुणे ले जाया गया. यहां से भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से इन्हें बांग्लादेश सीमा तक पहुंचाया गया, जहां सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई.

फर्जी दस्तावेज बनवाने का बड़ा खुलासा

एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कई बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में रहते हुए फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवा लिए थे. पुलिस ने इनके कब्जे से कई नकली दस्तावेज बरामद किए हैं. साथ ही ये भी पता लगाने में जुट गई है कि ये सभी दस्तावेज कैसे बनवा लिए गए.

अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई इलाकों में अब भी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. मुंबई पुलिस, विशेष शाखा और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान करने में जुटी हैं. पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी अवैध रूप से रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.