हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BMC चुनाव 2026 को लेकर BJP की अहम बैठक, रणनीति पर हुई चर्चा

महाराष्ट्र: BMC चुनाव 2026 को लेकर BJP की अहम बैठक, रणनीति पर हुई चर्चा

BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और चुनावी अभियान को धार देने को लेकर विस्तार से मंथन हुआ.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 21 Dec 2025 08:54 PM (IST)
मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2026 (BMC Elections 2026) की तैयारियों के मद्देनज़र रविवार (21 दिसंबर) को भाजपा चुनाव संचालन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री और महाराष्ट्र प्रभारी शिवप्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस दौरान आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर पार्टी की प्रचार रणनीति, जनसभाओं की योजना, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई.

सूत्रों के अनुसार, बैठक में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और चुनावी अभियान को धार देने को लेकर विस्तार से मंथन हुआ. भाजपा नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के संकेत दिए हैं. मुंबई महानगरपालिका चुनाव 2026 को देखते हुए इस बैठक को भाजपा की चुनावी तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

महाराष्ट्र में कब हैं नगर निगम के चुनाव?

बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निगमों के चुनाव की घोषणी कर दी गई है. निर्वाचन आयोग ने 15 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि 16 जनवरी को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे.

BMC चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज

मुंबई सहित 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव घोषित होने के साथ सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति को लेकर तेजी से काम कर रही हैं. वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. हाल ही में बीजेपी विधायक राम कदम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे चुनाव में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे थे.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''उद्धव ठाकरे चुनाव में देरी के इरादे से प्रक्रिया में हेरफेर करने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और बाधाएं पैदा करने की कोशिश की. कोर्ट के आदेशों के बाद आयोग ने अब चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. बीजेपी के लिए चुनाव हमेशा एक परीक्षा है, लेकिन हम सिर्फ चुनाव देखकर काम नहीं करते, हम आम आदमी के विकास के लिए काम करते हैं.''

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 08:54 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Mumbai News BMC Elections 2026
