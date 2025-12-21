महाराष्ट्र में रविवार (21 दिसंबर) को स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए. महायुति के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निकाय चुनावों में पार्टी की सफलता पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, यह टीम बीजेपी की जीत है.

CM देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "मैं महाराष्ट्र के लोगों का दिल से आभारी हूं कि उन्होंने राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी और महायुति को शानदार जीत दिलाई. यह सफलता हमारे कार्यकर्ताओं की है. यह उनकी जीत है.''

लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया-CM

उन्होंने आगे लिखा, ''महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन में BJP ने यह शानदार सफलता हासिल की है. अब तक (दोपहर 3 बजे) आए नतीजों के अनुसार, हमने 2017 में 94 नगर पालिकाओं की तुलना में इस बार 129 नगर पालिकाओं पर (45 %) सफलता हासिल की है.

बीजेपी ने दोगुनी से ज्यादा सीटें जीती- देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने ये भी लिखा, ''महायुति के तौर पर हमने 215 नगर पालिकाओं (74.65 प्रतिशत) पर जीत हासिल की है। (कुल नगर पालिकाएँ: 288) नगरसेवकों की सीटों पर गौर करें तो 2017 में भाजपा ने 1602 सीटें जीती थीं, जो अब बढ़कर 3325 (47.82 %) हो गई हैं. यानी भाजपा ने दोगुनी से भी ज़्यादा सीटें जीती हैं.

हमने महायुति के तौर पर 4331 सीटें (62.30 %) जीती हैं. कुल सीटें 6952 है.

यह आगामी नगर निगम चुनावों का ट्रेलर- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने कहा, ''यह महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के नेतृत्व में हुआ पहला चुनाव है; मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं. मैं अपने साथी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस चुनाव के लिए कड़ी मेहनत की. यह आने वाले नगर निगम चुनावों का ट्रेलर है. इससे भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम पर लग जाएं. मैं कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूं."