हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'जनता ने एक बार फिर...', महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर CM देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया

'जनता ने एक बार फिर...', महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर CM देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया

Maharashtra Civic Body Elections Results: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं लोगों का दिल से आभारी हूं कि उन्होंने राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी और महायुति को शानदार जीत दिलाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में रविवार (21 दिसंबर) को स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए. महायुति के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निकाय चुनावों में पार्टी की सफलता पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, यह टीम बीजेपी की जीत है. 

CM देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "मैं महाराष्ट्र के लोगों का दिल से आभारी हूं कि उन्होंने राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी और महायुति को शानदार जीत दिलाई. यह सफलता हमारे कार्यकर्ताओं की है. यह उनकी जीत है.''

लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया-CM

उन्होंने आगे लिखा, ''महाराष्ट्र के लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन में BJP ने यह शानदार सफलता हासिल की है. अब तक (दोपहर 3 बजे) आए नतीजों के अनुसार, हमने 2017 में 94 नगर पालिकाओं की तुलना में इस बार 129 नगर पालिकाओं पर (45 %) सफलता हासिल की है. 

बीजेपी ने दोगुनी से ज्यादा सीटें जीती- देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने ये भी लिखा, ''महायुति के तौर पर हमने 215 नगर पालिकाओं (74.65 प्रतिशत) पर जीत हासिल की है। (कुल नगर पालिकाएँ: 288) नगरसेवकों की सीटों पर गौर करें तो 2017 में भाजपा ने 1602 सीटें जीती थीं, जो अब बढ़कर 3325 (47.82 %) हो गई हैं. यानी भाजपा ने दोगुनी से भी ज़्यादा सीटें जीती हैं. 
हमने महायुति के तौर पर 4331 सीटें (62.30 %) जीती हैं. कुल सीटें 6952 है.

यह आगामी नगर निगम चुनावों का ट्रेलर- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने कहा, ''यह महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के नेतृत्व में हुआ पहला चुनाव है; मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं. मैं अपने साथी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस चुनाव के लिए कड़ी मेहनत की. यह आने वाले नगर निगम चुनावों का ट्रेलर है. इससे भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम पर लग जाएं. मैं कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूं."

और पढ़ें
Published at : 21 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis Maharashtra News BJP Maharashtra Civic Body Elections Results Maharashtra Nagar Panchayats Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy: Nitish के हिजाब विवाद पर JDU प्रवक्ता Naval Sharma ने बताई अंदर की सच्चाई! |Bihar
Hijab Controversy: हिजाब हटाकर बुरे फंसे Cm Nitish Kumar? | Nusrat Praveen | Bihar | BJP | ABP News
Hijab Controversy: JDU प्रवक्ता ने ऐसा क्या कहा एंकर ने कर दी बोलती बंद! | Nusrat Praveen | Nitish
Hijab Controversy:Nitish Kumar के हिजाब विवाद पर भड़के Sangit Ragi!गरीमा को लेकर सिखाया कौन सा पाठ?
Hijab Controversy: Nitish Kumar के माफी मांगने के सवाल पर क्यों भड़के Ajay Alok? | Nusrat Praveen
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
हेल्थ
Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget