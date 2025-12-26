BMC चुनाव से पहले हलचल, प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन शिंदे गुट में शामिल, मिली जिम्मेदारी
Maharashtra News: बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के 2006 में गठन से ही इससे जुड़े थे. इस साल की शुरुआत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पूर्व नेता प्रकाश महाजन राज्य में नगर निगम चुनावों से ठीक दो सप्ताह पहले शुक्रवार (26 दिसंबर) को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए. वो शिवसेना के प्रवक्ता होंगे और संगठन के निर्माण में योगदान देंगे. प्रकाश महाजन ने इस साल की शुरूआत में एमएनएस से इस्तीफा दे दिया था.
भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के 2006 में गठन से ही इससे जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस साल की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी थी.
📍 #ठाणे |
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपनेते आणि प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी आज #शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. त्यांचे पक्षात स्वागत करून त्यांना भावी यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
प्रकाशजी हे मनसेमध्ये जाण्यापूर्वी काही काळ शिवसेनेमध्ये कार्यरत होते. यावेळी त्यांनी… pic.twitter.com/nw6jsnJTbw
बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करेंगे- प्रकाश महाजन
पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश महाजन ने कहा कि वह बिना किसी पद या टिकट की मांग के शिवसेना में शामिल हुए हैं, और उनका एकमात्र मकसद हिंदुत्व और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करना है.
प्रकाश महाजन हमेशा दिल से शिवसैनिक रहे- शिंदे
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पार्टी मुख्यालय में महाजन को पार्टी में शामिल किया, ने राजनीति में उनके सम्मान और संयम की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''महाजन हमेशा दिल से शिवसैनिक रहे हैं जो आम आदमी के संघर्ष से जुड़े हुए हैं. महाजन शिवसेना के प्रवक्ता होंगे और संगठन को मजबूत बनाने में योगदान देंगे.
महाराष्ट्र में कब हैं नगर निगम के चुनाव?
महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई और 30 दिसंबर को खत्म होगी.
बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 20 वर्षों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म करते हुए 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव से पहले बुधवार (24 दिसंबर) को अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की थी. इस दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई का महापौर मराठी होगा और वह हमारा अपना होगा. इसे दोनों गुटों की ओर से महानगरपालिका पर शासन के लिए संयुक्त प्रयास का संकेत माना जा रहा है. बीएमसी पर 25 वर्ष तक अविभाजित शिवसेना का शासन रहा था.
