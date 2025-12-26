हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव से पहले हलचल, प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन शिंदे गुट में शामिल, मिली जिम्मेदारी

BMC चुनाव से पहले हलचल, प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन शिंदे गुट में शामिल, मिली जिम्मेदारी

Maharashtra News: बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के 2006 में गठन से ही इससे जुड़े थे. इस साल की शुरुआत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

By : पीटीआई- भाषा, एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पूर्व नेता प्रकाश महाजन राज्य में नगर निगम चुनावों से ठीक दो सप्ताह पहले शुक्रवार (26 दिसंबर) को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए. वो शिवसेना के प्रवक्ता होंगे और संगठन के निर्माण में योगदान देंगे. प्रकाश महाजन ने इस साल की शुरूआत में एमएनएस से इस्तीफा दे दिया था.

भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के 2006 में गठन से ही इससे जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस साल की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी थी.

बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करेंगे- प्रकाश महाजन

पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश महाजन ने कहा कि वह बिना किसी पद या टिकट की मांग के शिवसेना में शामिल हुए हैं, और उनका एकमात्र मकसद हिंदुत्व और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करना है.

प्रकाश महाजन हमेशा दिल से शिवसैनिक रहे- शिंदे

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पार्टी मुख्यालय में महाजन को पार्टी में शामिल किया, ने राजनीति में उनके सम्मान और संयम की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''महाजन हमेशा दिल से शिवसैनिक रहे हैं जो आम आदमी के संघर्ष से जुड़े हुए हैं. महाजन शिवसेना के प्रवक्ता होंगे और संगठन को मजबूत बनाने में योगदान देंगे. 

महाराष्ट्र में कब हैं नगर निगम के चुनाव?

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई और 30 दिसंबर को खत्म होगी. 

बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 20 वर्षों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म करते हुए 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव से पहले बुधवार (24 दिसंबर) को अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की थी. इस दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई का महापौर मराठी होगा और वह हमारा अपना होगा. इसे दोनों गुटों की ओर से महानगरपालिका पर शासन के लिए संयुक्त प्रयास का संकेत माना जा रहा है. बीएमसी पर 25 वर्ष तक अविभाजित शिवसेना का शासन रहा था.

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
MNS MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA BMC Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement

वीडियोज

Delhi की ज़हरीली हवा बनाम Economy: क्या Beijing Model बचा सकता है भारत का भविष्य?| Paisa Live
Dhurandhar’s के Donga Bhai उर्फ Naveen Kaushik ने Dhruv Rathee को दिया करारा जवाब | फिल्म प्रोपेगेंडा की सच्चाई और बहुत कुछ
2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
बॉलीवुड
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
हेल्थ
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget