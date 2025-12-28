हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'BJP ने हमारा गलत इस्तेमाल किया और कांग्रेस के साथ...', BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

BMC Elections 2026: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों के साथ बैठक में कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर मुझे विलेन भी कहा जाए तो भी मंजूर है लेकिन अपनी वफादारी मत बेचिए.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Dec 2025 06:40 PM (IST)
मुंबई में बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया. कांग्रेस के साथ भी हमारा ऐसा ही अनुभव है. इतने वर्षों बाद हम मराठी और महाराष्ट्र के लिए MNS के साथ आए हैं. उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है. 

सेना भवन में शिवसैनिकों की बैठक में उन्होंने कहा, ''जब धनुष-बाण का निशान छीन लिया गया, तो सोचिए हमें मशाल कैसे मिली. मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे साथ धोखा मत कीजिए. आप में से कोई भी दल-बदल न करे. एक पल के लिए मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए. मैं चार नाम देता हूं, उनमें से किसी एक को टिकट दे दीजिए. और भी शहर हैं. महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर मुझे विलेन भी कहा जाए तो भी मंजूर है लेकिन अपनी वफ़ादारी मत बेचिए.''

बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, ''बीजेपी ने हमारा गलत इस्तेमाल किया. कांग्रेस के साथ भी हमारा ऐसा ही अनुभव है. इतने सालों बाद हमने मराठी अस्मिता के लिए MNS के साथ गठबंधन किया है. गठबंधन में चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होतीं जैसा कोई चाहता है. आप गठबंधन करना चाहते हैं लेकिन अपना वार्ड छोड़े बिना, यही आपका स्टैंड है. हमें अपने कुछ हक के वार्ड छोड़ने पड़ रहे हैं. हम दोनों ने साथ आने का फैसला क्यों किया? यह एक इमोशनल लड़ाई है. मैं आपके सपोर्ट से शिवसेना को आगे बढ़ा रहा हूं.

सेलिब्रेशन 16 जनवरी को दिखना चाहिए-उद्धव ठाकरे

शिवसेना(यूबीटी) प्रमुख ने ये भी कहा, ''अगर किसी को टिकट नहीं मिलता और वह तुरंत BJP में चला जाता है, तो क्या पार्टी चीफ के सारे फैसले हमेशा उसकी मर्जी से होते हैं? तो क्या मुझे भी BJP में जाकर शामिल हो जाना चाहिए? सोचिए हम किसके ख़िलाफ लड़ रहे हैं. क्या वे शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं? अगर मुंबई में शिवसेना का सफ़ाया हो जाता है, तो उनका मकसद मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने के लिए खुला छोड़ना है. आज आप में जो जोश है, वह दिख रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन 16 तारीख़ को दिखना चाहिए.''

'इतने साल हम लड़े, मुंबई कोई छीन नहीं सका'

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, ''मैं आज यहां से घर जाकर नाम फाइनल करूंगा. कल घोषणा करेंगे बहुतों को टिकट नहीं मिलेंगे. उम्मीदवारों की सूची मेरा आदेश है. एक भी शिवसैनिक पार्टी नहीं छोड़ेगा. जरूरी यह है कि आपका वार्ड जीता जाए. छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से इस भगवा झंडे ने कई बंटवारे देखे हैं. किस्मत बहादुरों को चुनती है, कायरों को नहीं.'' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए अब्दाली या Anaconda (भाजपा) को हराना है, मतलब हराना ही है! इतने वर्ष हम लड़े, मुंबई कोई छीन नहीं सका. आज आप में जोश है, 16 जनवरी को जश्न मनाना है.''

उधर, आज वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात बन सकती है. वहीं बीजेपी और शिंदे गुट में लगातार ठाणे और मुंबई की कई जगहों के लिए बैठकों का दौर जारी है लेकिन दोनों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 28 Dec 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Raj Thackeray Maharashtra News BJP BMC Elections 2026
