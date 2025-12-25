Kolhapur News: भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय महाडिक के बेटे कृष्णराज महाडिक ने कोल्हापुर महानगरपालिका चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने एबीपी माझा से बातचीत में कहा कि वे रुईकर कॉलनी–महाडिक कॉलनी स्थित प्रभाग नंबर 3 से चुनावी मैदान में उतरेंगे. कृष्णराज ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पार्टी के आदेश पर लिया गया है और इसमें परिवार की कोई भूमिका नहीं है.

पार्टी नेतृत्व के आदेश पर फैसला

कृष्णराज महाडिक ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के निर्देश के बाद उन्होंने यह राजनीतिक कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है और वे पूरी निष्ठा से इसे निभाएंगे. टिकट को लेकर परिवारवाद के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उनके परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा.

कोल्हापुर की स्थिति पर बोलते हुए कृष्णराज ने कहा कि शहर पहले ऐसे लोगों के हाथ में था जो तेजी से विकास नहीं कर पाए. अब बीजेपी इस स्थिति को बदलने के लिए मैदान में उतरी है. उन्होंने कहा कि वे राजनीति में काम करने की लंबे समय से इच्छा रखते थे और बीजेपी के माध्यम से उन्हें यह अवसर मिला है. उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत पर गर्व जताते हुए कहा कि अब तीसरी पीढ़ी राजनीति में कदम रख रही है.

प्रभाग नंबर 3 से मजबूत तैयारी

अपने वार्ड के बारे में बात करते हुए कृष्णराज ने कहा कि रुईकर कॉलनी–महाडिक कॉलनी वही क्षेत्र है जहां वे रहते भी हैं और उनका कार्यालय भी है. सामाजिक कार्यों और जनसंपर्क का अधिकांश काम इसी कार्यालय से होता है. उनका दावा है कि इस प्रभाग के लोगों से उनका सीधा और मजबूत संपर्क है, जिससे उन्हें सकारात्मक समर्थन मिल रहा है.

कृष्णराज ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वे विभिन्न जिलों में नगर निगम चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं. जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, वहां बीजेपी को जीत मिली. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें युवाओं के बीच सकारात्मक प्रभाव बनाने का मौका मिला और वे उनके सामने सही मुद्दे रख सके.

कोल्हापुर में प्लानिंग की जरूरत

शहर के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोल्हापुर में योजनाबद्ध विकास की कमी है. सही प्लानिंग से शहर का विकास बेहतर हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर फंड तो लगाया जाता है, लेकिन रखरखाव नहीं होने से दोबारा खर्च करना पड़ता है, जिससे जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है. कृष्णराज ने कहा कि वे पूरे कोल्हापुर के विकास के नजरिए से चुनाव लड़ रहे हैं.