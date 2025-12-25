हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC चुनाव: AAP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, उद्धव-राज ठाकरे पर कही ये बड़ी बात

BMC चुनाव: AAP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, उद्धव-राज ठाकरे पर कही ये बड़ी बात

Mumbai BMC Election: आम आदमी पार्टी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ रही है और पार्टी मुंबई में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन पर भी आप ने बयान दिया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 02:57 PM (IST)
BMC चुनाव के लिए AAP ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की. गुरुवार (25 दिसंबर) को जारी इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों ने नाम की घोषणा की गई है. पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि मुंबई महानगर पालिका की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. साथ ही आप किसी से गठबंधन भी नहीं करेगी.

मुंबई आप की अध्यक्ष प्रीति मेनन ने कहा, "बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी और एनसीपी (एसपी) पर निशाना साधते हुए कहा, "आप ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की. जबकि भाजपा, कांग्रेस, दो शिवसेना और दो एनसीपी अब तक एक भी सूची तय नहीं कर पाए, 'आप' के 36/227 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं."

उद्धव और राज ठाकरे पर क्या कहा?

आप नेता ने कहा, "आम आदमी पार्टी ने आज 15 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की. इसके साथ ही अब तक घोषित कुल उम्मीदवारों की संख्या 36/227 हो गई है. हमें खुशी है कि दो भाई साथ आए हैं. लेकिन आज हमने सिर्फ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और भाजपा के आशीष शेलार को एक-दूसरे पर छींटाकशी (आरोप-प्रत्यारोप) करते हुए देखा है. कांग्रेस हमेशा की तरह परिदृश्य से गायब है. सच्चाई यह है कि सभी मौजूदा दल 'यथास्थिति' के लाभार्थी हैं और उन्होंने बीएमसी को लूटा है, चाहे वह सत्ताधारी दल के रूप में हो या विपक्ष के रूप में मिलीभगत करके."

इन पार्टियों के पास दिखान के लिए कोई काम नहीं- आप

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वे एक-दूसरे पर कीचड़ उछालकर ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रहे हैं. इनमें से कोई भी पार्टी एक भी सूची पर सहमत नहीं हो पा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल 'काम की राजनीति' के साथ मैदान में उतर चुकी है और पहले ही 2 सूचियां जारी कर चुकी है."

सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 25 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
BMC Election AAP Breaking News Abp News BMC Election 2025 Mumbai Local Election BMC Polls
Embed widget