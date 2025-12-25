मुंबई के BMC चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा. इस बयान के बाद सत्ताधारी खेमे से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

संजय शिरसाट ने राज ठाकरे पर साधा निशाना

राज ठाकरे के बयान पर मंत्री संजय शिरसत ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "राज ठाकरे ने कल जो बयानबाजी की है, मुझे उसका आश्चर्य लगता है. मतलब खुद के बच्चे आप संभाल नहीं सकते, महाराष्ट्र संभालने के लिए निकले हो. मुंबई महानगरपालिका संभालने के लिए निकले हो. वहां राज करने के लिए निकले हो. यह कैसे हो सकता है?"

उन्होंने आगे कहा, "वो अपने बच्चे भी नहीं संभाल पाते. बच्चे बड़े हो चुके हैं. आज वह तुम्हारी जो नीतियां है, तुम्हारे जो बातें हैं, वो उनको पसंद नहीं है. इसलिए वो घर छोड़ कर जा रहे हैं ना कि भाग कर जा रहे हैं. वो घर छोड़ कर दूसरे घर पर अलग से अपना घर में एंट्री कर रहे हैं."

शिरसाट के इस बयान को सीधे तौर पर राज ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता पर हमला माना जा रहा है.

संयुक्त प्रेस वार्ता में क्या बोले थे राज ठाकरे

दरअसल, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यह बयान दिया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी तरह के झगड़े से बड़ा है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उनका गठबंधन बन गया है और मुंबई का मेयर मराठी होगा और उनका होगा.

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त प्रेस वार्ता को आने वाले नगर निगम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों नेताओं के साथ आने के संकेतों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. वहीं, संजय शिरसाट जैसे नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने वाला है.