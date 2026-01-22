एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे के समर्थन पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, 'उद्धव ठाकरे ने CM...'

बीजेपी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कल्याण-डोंबिवली नगर निकाय में MNS का शिवसेना को समर्थन दिया जाना शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 2019 में किए गए 'विश्वासघात' का नतीजा है. राज्य बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने दावा किया है कि शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के बावजूद मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी के पार्षदों की संख्या 2017 के चुनाव की संख्या से कम हो गयी है. उन्होंने कहा कि कल्याण-डोंबिवली के फैसले को अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि लोग अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस को विकास से जोड़ते हैं.

बुधवार को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) में एक नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आया, जब राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के पांच पार्षदों ने बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने की पेशकश की.

MNS का फैसला उद्धव ठाकरे लिए झटका!

MNS पार्षदों के इस फैसले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के लिए एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 15 जनवरी को हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के बहुचर्चित चुनाव एक साथ लड़े थे.

उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लिए विश्वासघात किया- बीजेपी

बान ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से कहा, '2019 के विधानसभा चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए (बीजेपी नेता) देवेंद्र फडणवीस के साथ विश्वासघात किया था और अब उन्हें कल्याण में उस विश्वासघात का फल मिल रहा है.'

'दूसरों को नैतिकता पर उपदेश दे रहे'

बुधवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया कि केडीएमसी में हुए घटनाक्रम से राज ठाकरे 'परेशान' थे क्योंकि यह उनकी पार्टी का आधिकारिक निर्णय नहीं था, जबकि MNS नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि नया समीकरण स्थानीय स्तर पर बनी सहमति का हिस्सा प्रतीत होता है. राउत को को आड़े हाथ लेते हुए बान ने कहा कि यह विडंबना है कि जिन नेताओं को राजनीतिक नैतिकता की कोई समझ नहीं थी, वे अब दूसरों को नैतिकता पर उपदेश दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद फडणवीस से मुंह मोड़ लिया था.

'हिंदुत्व के लिए दिया समर्थन'

बान ने कहा, 'एमएनएस ने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में विकास और हिंदुत्व के लिए बीजेपी-शिव सेना महायुति को समर्थन दिया है.' उन्होंने शिव सेना (UBT) पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के मतदाताओं ने महायुति को स्पष्ट जनादेश दिया है.

बीजेपी नेता ने कुछ धार्मिक नेताओं के समर्थन में राउत की हालिया टिप्पणियों को लेकर भी उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शिवसेना (UBT) नेता की संतों के प्रति चिंता चुनावी हार के बाद ही सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि शिवसेना (UBT) का नेतृत्व सत्ता में रहने के दौरान 2020 में पालघर में दो साधुओं की हत्या के बाद चुप रहा.