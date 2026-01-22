BMC मेयर: BJP की जिस नेता की हर तरफ हुई चर्चा, वो रेस से बाहर, इन 6 नाम में से एक पर लगेगी मुहर

बीएमसी का मेयर कौन होगा, ये अब बड़ा सवाल बन गया है. एक बात तो तय है कि इस पर एक महिला ही बैठेगी क्योंकि आरक्षण तय हो चुका है. बीजेपी की राजश्री शिरवडकर, अलका केरकर, रितू तावडे, हर्षिता नार्वेकर, शितल गंभीर और आशा मराठे का नाम रेस में आ गया है. जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो ही रेस से बाहर हो गई हैं. दरअसल, नतीजों के बाद से ही तेजस्वी घोसालकर का नाम हर तरफ लिया गया है लेकिन उनका नाम मेयर पद की दौड़ में शामिल नहीं है.

2017 के बीएमसी चुनाव में तेजस्वी घोसालकर अविभाजित शिवसेना से वार्ड नंबर 1 से जीती थीं. इस बार बीएमसी चुनाव ऐलान से ठीक पहले घोसालकर बीजेपी में शामिल हो गईं थी. बीजेपी ने घोसालकर को वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी बनाया था और इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें मेयर बना सकती है लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो इस रेस में शामिल नहीं हैं.

अलका केरकर का नाम मेयर पद की रेस में शामिल!

मुंबई में मेयर पद की रेस में अलका केरकर का नाम शामिल है. केरकर बीजेपी से वार्ड नंबर 98 से चुनाव जीतीं हैं. केरकर तीन बार की पार्षद और पूर्व उपमहापौर रह चुकी हैं. बीजेपी के कोर ग्रुप और संगठन के बेहद करीब होने की वजह से उनका पलड़ा भी भारी माना जा रहा है.