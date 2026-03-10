लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंगलवार (10 मार्च) को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास विश्वभर से ऐसी विस्फोटक जानकारी आती है. मोदी की सरकार राहुल गांधी का सामना करने से डरती है. जवाब नहीं दे पाती, भाग जाती है.

प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं- संजय राउत

वहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का मामला चलता रहेगा. ईरान-इजरायल युद्ध पर उन्होंने कहा कि कल दोनों सदनों में ये मांग उठेगी कि विश्व में हिंदुस्तान के आस-पास जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या है. प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा. खासकर महंगाई है, एनर्जी है, पेट्रोल-डीजल के दाम हैं. इन बातों पर चर्चा करना देशहित की बात होती है. लेकिन सरकार उस पर बात नहीं करती है.

'कौन सी शांति के पक्ष में हैं?'

संजय राउत ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति की बात की है. कौन सी शांति के पक्ष में हैं? ईरान से लेकर इजरायल तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आग ही आग है. आग का धुआं भारत में आया है और शांति की बात करते हो?

'ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया क्या प्रधानमंत्री...'

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद ने कहा, "अगर आप शांति की बात करते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध से एक दिन पहले इजरायल में क्या कर रहे थे? ऐसे माहौल में आप इजरायल जाकर क्या कर रहे थे? अगर आप शांति की बात करते हो तो ईरान में जिस स्कूल पर हमला किया उसमें 150 से ज्यादा छोटी बच्चियां मारी गईं, क्या आपने उस पर दुख प्रकट किया? ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, क्या प्रधानमंत्री ने दुख प्रकट किया? ये कौन सी शांति हैं?

