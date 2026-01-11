महाराष्ट्र के ठाणे जिले की कुलगाम-बदलापुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ‘मनोनीत पार्षद’ नियुक्त किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के सह-आरोपी तुषार आप्टे ने इस्तीफा दे दिया है. सत्ताधारी दल को इस नियुक्ति को लेकर चौतरफा आलोचना भी झेलनी पड़ रही थी. वहीं कथित यौन उत्पीड़न की घटना के समय आप्टे स्कूल के सचिव थे.

धारा 21(2) के तहत आप्टे पर किया गया था मामला दर्ज

आप्टे पर आरोप है कि उन्होंने इस अपराध की सूचना पुलिस को नहीं दी थी. बच्चियों के यौन शोषण के मामले में शिकायत दर्ज न करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 21(2) के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था. वहीं घटना के 44 दिन बाद आप्टे को गिरफ्तार किया गया और 48 घंटे में ही उन्हें जमानत भी मिल गई. जिसके बाद मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. नगर परिषद की अध्यक्ष रुचिता घोरपड़े ने ‘मनोनीत पार्षद’ के रूप में तुषार आप्टे की नियुक्ति की पुष्टि की थी. शुक्रवार को नगर परिषद में पांच मनोनीत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया पूरी हुई. इनमें से दो भाजपा, दो शिवसेना और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की ओर से मनोनीत किए गए हैं.

भाजपा पार्षद राजन घोरपड़े ने किया आप्टे का बचाव

भाजपा पार्षद राजन घोरपड़े ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आप्टे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था से जुड़े रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, हालांकि आप्टे का नाम आरोपी के रूप में आया था, लेकिन अब तक उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है और मुख्य आरोपी को भी सजा मिल चुकी है. वहीं आप्टे ने पार्टी के लिए अच्छा काम किया और उम्मीदवार की जीत में भी अपना योगदान दिया है, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है.

मामले के दोषी अक्षय शिंदे कि पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत

स्कूल परिसर में अक्षय शिंदे नामक युवक ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था, जिसके बाद अभिभावकों और आम लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला था. वहीं मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को अगस्त 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप था. जिसके बाद 23 सितंबर को उसे नवी मुंबई की तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, तभी कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि उसने वैन में एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर गोली चला दी, जिसके जवाब में हुई गोलीबारी में वह मारा गया. उसे उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था.