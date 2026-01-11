वोट दें, सोसाइटी मेंटेनेंस में 1000 रुपये की छूट पाएं! BMC चुनाव में वोटिंग बढ़ाने की अनोखी पहल

पिंपरी चिंचवड में बीएमसी चुनाव से पहले वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल सामने आई है. यहां दो रिहायशी सोसाइटियों ने मतदान करने वाले परिवारों को सोसाइटी मेंटेनेंस में 1,000 रुपये तक की छूट देने का फैसला किया है. यह पहल 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें.

वोट दें और मेंटेनेंस में छूट पाएं!

बीएमसी चुनाव में वोटिंग की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल सोसाइटी कमिटी की ओर से की गई है. योजना के तहत सोसाइटी में रहने वाले हर उस परिवार को 1,000 रुपये की छूट दी जाएगी, जिसके सभी पात्र सदस्य वोट डालेंगे. कमिटी का साफ कहना है कि वोट डालना इस छूट की अनिवार्य शर्त है. अगर परिवार के किसी भी वोटर ने मतदान नहीं किया, तो यह छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले को लागू करने के लिए सोसाइटी स्तर पर पूरी व्यवस्था भी की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

कम पढ़े नहीं, फिर भी वोट नहीं देते लोग

सोसाइटी कमिटी के सदस्यों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्होंने यह गंभीर समस्या महसूस की. पढ़े-लिखे और जागरूक माने जाने वाले कई लोग मतदान के दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते. नतीजतन, चुने गए जनप्रतिनिधि बाद में इन नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते. कमिटी का मानना है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, तो नागरिकों की आवाज़ भी मजबूत होगी और प्रशासन पर दबाव बनेगा. इसी सोच के साथ यह आर्थिक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है.

15 जनवरी को मतदान, 16 को नतीजे

बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 15 जनवरी को मतदान कराया जाएगा और 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. बीएमसी के साथ-साथ राज्य की 29 अन्य नगर निगमों के लिए भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे. पिंपरी चिंचवाड़ की इन सोसाइटियों की पहल को लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो अन्य सोसाइटी और रिहायशी संगठन भी भविष्य में ऐसी पहल कर सकते हैं.