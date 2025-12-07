महाराष्ट्र: 'सरकार LOP से डर रही...', नेता प्रतिपक्ष पद पर घमासान के बीच उद्धव गुट का हमला

महाराष्ट्र में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के नेता के पद पर घमासान मचा हुआ है. ऐसे में उद्धव गुट की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया है. इस पर उद्धव गुट के नेता भास्कर जाधव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सरकार एलओपी से डर रही है.

बता दें कि शीतकालीन सत्र से पहले दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है. इसको लेकर पक्ष-विपक्ष में घमासान जारी है. विवादों के बीच उद्धव गुट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं.

पद को लेकर जारी घमासान पर बोले भास्कर जाधव

भास्कर जाधव ने कहा कि महायुति सरकार नेता प्रतिपक्ष से डर रही है, इसलिए अब तक निर्णय लंबित है. उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में आधिकारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं होगा.

उद्धव के नेता ने कहा कि वैसे तो उन्हें नेता विपक्ष का पद दे देना चाहिए या अगर हिम्मत हो तो उपमुख्यमंत्री का पद भी निरस्त कर देना चाहिए. पद को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द इन रिक्त पदों को भरने की मांग की है.

इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है- भास्कर जाधव

भास्कर जाधव ने आगे कहा कि सरकार के गठन को एक साल हो गया है. इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है, जब विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता का पद खाली है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के समर्थन के बावजूद सरकार विपक्ष के नेता के पद से क्यों डर रही है? संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि सरकार मुझसे डर रही है. यह मेरी जीत है. फिलहाल महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. भास्कर जाधव ने सरकार पर डरने के आरोप लगाए हैं.