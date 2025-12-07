गोवा अग्निकांड पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा, कहा- सुरक्षा लापरवाही ने लीं 25 जान

गोवा के लोकप्रिय नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में शनिवार (6 दिसंबर) देर रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हादसे पर शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गहरी संवेदना जताते हुए सरकारों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

यह आग उत्तरी गोवा के अर्पोरा गांव स्थित इस पार्टी स्पॉट में सिलेंडर फटने के बाद लगी. मरने वालों में 4 टूरिस्ट, 14 स्टाफ मेंबर शामिल हैं, जबकि 7 शवों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है. आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

नियमों की अनदेखी ने ली 25 लोगों की जान- प्रियंका

हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “सबसे पहले, मैं इस घटना में किसी अपने को खो देने वाले सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी. मैं लगातार आग्रह करती रही हूँ कि स्थानीय और राज्य सरकारों को नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करवाने चाहिए."

उन्होंने कहा, "कई लाइसेंसों का दुरुपयोग होता है और उचित सुरक्षा उपायों व नियमों के बिना ऐसे प्रतिष्ठान चलते रहते हैं. यह त्रासदी उसी का परिणाम है. सरकार को चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पीड़ित परिवारों को पूरा समर्थन दे, ताकि उनकी तकलीफ को यथासंभव कम किया जा सके.

सुरक्षा तैयारियों पर उठे सवाल

घटना ऐसे समय में हुई है जब गोवा में टूरिस्ट सीजन चरम पर है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कितने पुख्ता हैं यह बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है. 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब पिछले साल ही खुला था और बेहद लोकप्रिय हो चुका था. लेकिन शुरुआती जांच से यह साफ है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी ने इस हादसे को और भयावह बना दिया.

प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सरकार से तुरंत राहत राशि, इलाज और मानसिक-सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमों की सख्ती से अमल और सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए.