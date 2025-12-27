नवी मुंबई: मराठी की जगह हिंदी बोलने पर भड़की मां, 6 साल की मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट

नवी मुंबई के कलंबोली में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब एक महिला ने अपनी मासूम बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया. बेटी मराठी में बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मां ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है. बेटी की हत्या के बाद कहानी बनाने की कोशिश की गई कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई. पुलिस ने शक के आधार पर मृतक लड़की का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें पाया गया है कि सांस की नली अवरोध होने की वजह से उसकी जान गई है.

मां ने बेटी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

नवी मुंबई के कलंबोली उपनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाली वाली इस घटना को लेकर पुलिस ने मां से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद लड़की की मौत का रहस्य उजागर हुआ. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कलंबोली सेक्टर-1 स्थित गुरुसंकल्प हाउसिंग सोसायटी में एक मां ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस मामले में कलंबोली पुलिस ने संबंधित 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

मराठी के बजाय हिंदी में बोलती थी बेटी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुसंकल्प सोसायटी में आईटी इंजीनियर पति और बीएससी तक पढ़ी-लिखी पत्नी रहते थे. वर्ष 2017 में विवाह के बाद 2019 में उन्हें एक बेटी हुई. हालांकि, छह साल की इस बच्ची को बचपन से ही बोलने में परेशानी थी. वह मराठी के बजाय अधिकतर हिंदी में बोलती थी, जिससे मां लगातार नाराज रहती थी. यह बात भी जांच में सामने आई है कि वो अपने पति से अक्सर बोलती थी कि मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए, वह ठीक से नहीं बोलती है. हालांकि पति ने उसे समझाने का प्रयास भी किया था.

मां ने बेटी की मौत की बनाई झूठी कहानी

आखिरकार 23 दिसंबर की रात मां ने बच्ची की हत्या करने का प्लान बनाया. उसी दिन नानी बच्ची से मिलने के लिए घर आई थीं, लेकिन उनकी और बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकी. कुछ समय बाद जब पति घर लौटा तो बच्ची के न जागने पर सभी उसे तुरंत अस्पताल ले गए. वहां शुरुआत में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की कहानी बनाई गई.

सख्ती से पूछताछ में मां ने कबूल की हत्या की बात

कलंबोली पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कोते को मौत संदिग्ध लगी, जिसके चलते उन्होंने पोस्टमार्टम की विशेष मांग की. प्राथमिक रिपोर्ट में श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने के संकेत मिले. इसके बाद माता-पिता से कड़ी पूछताछ की गई. करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार मां ने ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल कर ली. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि महिला का इलाज मनोचिकित्सक के पास चल रहा था.