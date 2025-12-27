हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनवी मुंबई: मराठी की जगह हिंदी बोलने पर भड़की मां, 6 साल की मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट

नवी मुंबई: मराठी की जगह हिंदी बोलने पर भड़की मां, 6 साल की मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट

Navi Mumbai Crime News: नवी मुंबई के कलंबोली में बेटी की हत्या के बाद महिला ने कहानी गढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने शक के आधार पर मृतक लड़की का पोस्टमार्टम करवाया और फिर कत्ल का खुलासा हुआ.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Dec 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

नवी मुंबई के कलंबोली में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब एक महिला ने अपनी मासूम बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया. बेटी मराठी में बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मां ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है. बेटी की हत्या के बाद कहानी बनाने की कोशिश की गई कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई. पुलिस ने शक के आधार पर मृतक लड़की का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें पाया गया है कि सांस की नली अवरोध होने की वजह से उसकी जान गई है. 

मां ने बेटी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट

नवी मुंबई के कलंबोली उपनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाली वाली इस घटना को लेकर पुलिस ने मां से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद लड़की की मौत का रहस्य उजागर हुआ. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कलंबोली सेक्टर-1 स्थित गुरुसंकल्प हाउसिंग सोसायटी में एक मां ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस मामले में कलंबोली पुलिस ने संबंधित 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

मराठी के बजाय हिंदी में बोलती थी बेटी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुसंकल्प सोसायटी में आईटी इंजीनियर पति और बीएससी तक पढ़ी-लिखी पत्नी रहते थे. वर्ष 2017 में विवाह के बाद 2019 में उन्हें एक बेटी हुई. हालांकि, छह साल की इस बच्ची को बचपन से ही बोलने में परेशानी थी. वह मराठी के बजाय अधिकतर हिंदी में बोलती थी, जिससे मां लगातार नाराज रहती थी. यह बात भी जांच में सामने आई है कि वो अपने पति से अक्सर बोलती थी कि मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए, वह ठीक से नहीं बोलती है. हालांकि पति ने उसे समझाने का प्रयास भी किया था.

मां ने बेटी की मौत की बनाई झूठी कहानी 

आखिरकार 23 दिसंबर की रात मां ने बच्ची की हत्या करने का प्लान बनाया. उसी दिन नानी बच्ची से मिलने के लिए घर आई थीं, लेकिन उनकी और बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकी. कुछ समय बाद जब पति घर लौटा तो बच्ची के न जागने पर सभी उसे तुरंत अस्पताल ले गए. वहां शुरुआत में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की कहानी बनाई गई.

सख्ती से पूछताछ में मां ने कबूल की हत्या की बात

कलंबोली पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कोते को मौत संदिग्ध लगी, जिसके चलते उन्होंने पोस्टमार्टम की विशेष मांग की. प्राथमिक रिपोर्ट में श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने के संकेत मिले. इसके बाद माता-पिता से कड़ी पूछताछ की गई. करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार मां ने ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल कर ली. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है. साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि महिला का इलाज मनोचिकित्सक के पास चल रहा था. 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 09:52 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS NAVI MUMBAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 30 से 35 आतंकी एक्टिव, एजेंसियों के अलर्ट के बाद सेना का ऑपरेशन शुरू
जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 30 से 35 आतंकी एक्टिव, एजेंसियों के अलर्ट के बाद सेना का ऑपरेशन शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवभूमि में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, 10 हजार एकड़ जमीन करवाई अतिक्रमण मुक्त
देवभूमि में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, 10 हजार एकड़ जमीन करवाई अतिक्रमण मुक्त
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
क्रिकेट
गौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट
गौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सलमान खान का 60वां जन्मदिन, फार्महाउस में बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों के साथ किया सेलिब्रेशन (27.12.2025)
2026 में Banking Sector का बड़ा धमाका | Government Banks का नया merger plan | Paisa Live
UP SIR News :UP में 3 करोड़ वोटर के नाम कटने पर बोले Arun Rajbhar | SIR Controversy | ECI
UP SIR News : Yogi Adityanath का दावा कटेंगे 4 करोड़ वोट Sandeep ने बता दिया पीछे का पूरा सच !
UP SIR News : यूपी में कौन काट रहा है Yogi का वोट, योगी के वोटचोरी वाले आरोप का सच क्या ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 30 से 35 आतंकी एक्टिव, एजेंसियों के अलर्ट के बाद सेना का ऑपरेशन शुरू
जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में 30 से 35 आतंकी एक्टिव, एजेंसियों के अलर्ट के बाद सेना का ऑपरेशन शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवभूमि में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, 10 हजार एकड़ जमीन करवाई अतिक्रमण मुक्त
देवभूमि में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, 10 हजार एकड़ जमीन करवाई अतिक्रमण मुक्त
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
क्रिकेट
गौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट
गौतम गंभीर से छिनेगी कुर्सी! BCCI ने टेस्ट में इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर; आई हैरान करने वाली रिपोर्ट
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
शिक्षा
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, IGNOU ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें डिटेल्स
फूड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ट्राई करें एगलेस बनाना केक, कम शुगर में देगा आपको फेस्टिव टेस्ट
न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ट्राई करें एगलेस बनाना केक, कम शुगर में देगा आपको फेस्टिव टेस्ट
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget